Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; 2014, N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6664; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2017, N 31, ст.4811; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580) следующие изменения:

1) в статье 50:

а) в абзаце девятом слова "50 процентов" заменить словами "20 процентов";

б) абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"акцизов на нефтяное сырье, направленное на переработку, - по нормативу 100 процентов;

акцизов на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья - по нормативу 100 процентов.";

2) в пункте 2 статьи 56:

а) в абзаце восьмом слова "88 процентов" заменить словами "100 процентов";

б) в абзаце десятом слова "50 процентов" заменить словами "80 процентов";

3) в статье 966:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;

акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.";

б) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Разница между нефтегазовыми доходами федерального бюджета, рассчитанными исходя из прогнозируемых значений цены на нефть, экспортной цены на газ природный, прогнозируемых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю либо поступившими в федеральный бюджет за отчетный финансовый год, и нефтегазовыми доходами федерального бюджета, рассчитанными исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ природный, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемого либо фактически сложившегося за отчетный финансовый год обменного курса доллара США к рублю, принимающая:";

в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Под базовыми ценами экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 понимаются условные значения средних оптовых цен реализации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 на территории Российской Федерации, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации.".

Статья 2

Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января 2024 года действие абзаца четырнадцатого статьи 50 и абзаца восьмого пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; 2014, N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6664; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2017, N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580).

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 3 ноября 2015 года N 301-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 23, ст. 3282; 2017, N 47, ст. 6841) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова "2021 года" заменить словами "2022 года";

2) в части 4 статьи 5 слова "2021 года" заменить словами "2022 года".

Статья 4

Внести в статью 4 Федерального закона от 30 ноября 2016 года N 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6852; 2017, N 47, ст. 6841; 2018, N 30, ст. 4557) следующие изменения:

1) в части 1:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) в 2020 году - по нормативу 33,4 процента в федеральный бюджет, по нормативу 66,6 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации;";

б) дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5) в 2021 году - по нормативу 25,1 процента в федеральный бюджет, по нормативу 74,9 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации;

6) в 2022 году - по нормативу 16,7 процента в федеральный бюджет, по нормативу 83,3 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации;

7) в 2023 году - по нормативу 8,4 процента в федеральный бюджет, по нормативу 91,6 процента - в бюджеты субъектов Российской Федерации.";

2) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Установить, что в 2020 - 2024 годах при определении в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, учитываются поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от указанных акцизов исходя из норматива 58,2 процента.".

Статья 5

Внести в статью 3 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 345-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7317) следующие изменения:

1) в части 1 слова "2021 года" заменить словами "2025 года";

2) в абзаце первом части 2 слова "2020 годах" заменить словами "2024 годах".

Статья 6

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 222-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4557) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 9 исключить;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) пункт 3 статьи 199 изложить в следующей редакции:

"3. Общий объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать сумму нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ природный, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю, прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга и доходов федерального бюджета за вычетом нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из прогнозируемых значений цены на нефть, экспортной цены на газ природный, прогнозируемых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю, с учетом положений абзаца девятнадцатого пункта 3 статьи 1794 настоящего Кодекса, а также расчетного объема, равного 585 миллиардам рублей ежегодно на период до 2023 года и 575 миллиардам рублей в 2024 году.";".

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункты "а" и "в" пункта 1, подпункт "б" пункта 2 и пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. Подпункт "б" пункта 1 и подпункт "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2024 года.

Президент Российской Федерации В. Путин