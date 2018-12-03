Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете""

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6677; 2018, N 1, ст. 65; N 31, ст. 4861) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой) отчетности другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде электронного документа.";

б) в части 8 слова "экземпляра на бумажном носителе" исключить;

2) статью 16 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность, указанную в части 4 настоящей статьи, не распространяются требования статьи 18 настоящего Федерального закона.";

3) статью 17 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. На последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность ликвидируемого юридического лица не распространяются требования статьи 18 настоящего Федерального закона.";

4) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - государственный информационный ресурс) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

2. Государственный информационный ресурс формируется и ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. В целях формирования государственного информационного ресурса экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта, если иное не установлено настоящей статьей.

4. От представления обязательного экземпляра отчетности освобождаются:

1) организации государственного сектора;

2) Центральный банк Российской Федерации;

3) религиозные организации;

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации;

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) организации в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

5. Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

6. Центральный банк Российской Федерации обеспечивает передачу федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведений в электронном виде, содержащих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций, представленную в Центральный банк Российской Федерации, а также аудиторские заключения о ней в случае, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту, по форматам, в порядке и сроки, которые определяются соглашением между Центральным банком Российской Федерации и указанным федеральным органом исполнительной власти.

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется организациями, указанными в пунктах 5 и 6 части 4 настоящей статьи, в орган государственной статистики по месту их государственной регистрации в срок, установленный частью 5 настоящей статьи для представления обязательного экземпляра отчетности.

8. Форматы представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов, порядок представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней, а также правила пользования государственным информационным ресурсом утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

9. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе.

10. За предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, взимается плата, если иное не установлено настоящей статьей. Случаи, размер и порядок взимания указанной платы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, государственным органам, органам местного самоуправления, Центральному банку Российской Федерации осуществляется без взимания платы.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 - 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 2 - 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, не являющихся организациями государственного сектора, положения частей 71 и 8 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются с 1 января 2020 года.

4. Обязательный экземпляр отчетности за 2019 год представляется в срок, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции настоящего Федерального закона):

1) субъектами малого предпринимательства на бумажном носителе или в виде электронного документа;

2) иными экономическими субъектами в виде электронного документа.

5. С 1 января 2020 года федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации:

1) осуществляет полномочия по обеспечению заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, а также аудиторскими заключениями о ней за отчетные периоды 2014 - 2018 годов до истечения установленного частью 1 статьи 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" срока хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) прекращает осуществление полномочий по сбору обязательных экземпляров отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторских заключений о ней за отчетный период 2018 года и отчетные периоды, истекшие до 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин