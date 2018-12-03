Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; N 52, ст. 5572; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3597, 3617; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7030; 2012, N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3480; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; N 52, ст. 7560, 7561; 2015, N 29, ст. 4343; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; N49, ст. 6852; 2017, N30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 30, ст. 4557) следующие изменения:

1) абзац третий части первой статьи 57 после слов "в капитале" дополнить словами ", государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней";

2) абзац третий пункта 2 статьи 921 после слов "в капитале," дополнить словами "от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней,";

3) в статье 931:

а) часть первую после слов "в капитале," дополнить словами "государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации,";

б) часть вторую признать утратившей силу;

4) в статье 94:

а) абзац десятый пункта 1 после слов "драгоценных камней" дополнить словами "из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации";

б) абзац пятый пункта 4 дополнить словами ", за исключением бюджетных ассигнований в размере, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, которые направляются в установленном Правительством Российской Федерации порядке на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов";

5) абзац десятый пункта 1 статьи 95 после слов "в капитале," дополнить словами "от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, уменьшенные на размер выплат на их приобретение,";

6) в статье 103:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации осуществляются в целях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств Российской Федерации, финансового обеспечения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета, пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета в течение финансового года.

Государственные внутренние заимствования субъекта Российской Федерации и муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, а также для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования, пополнения остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета в течение финансового года соответственно.";

б) абзац второй пункта 4 дополнить словами ", финансового обеспечения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета";

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Министерство финансов Российской Федерации вправе привлекать краткосрочные кредиты кредитных организаций от имени Российской Федерации на цели пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

7) в пункте 9 статьи 130:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"В случаях, установленных федеральными законами, на предварительное рассмотрение трехсторонней комиссии могут представляться проекты иных правовых актов (решений).";

б) абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым;

8) абзац восемнадцатый пункта 7 статьи 217 после слов "резервного фонда Правительства Российской Федерации" дополнить словами "и бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,";

9) статью 241 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17. Условием предоставления предусмотренных статьями 78, 781, 783 и 80 настоящего Кодекса субсидий и бюджетных инвестиций является отсутствие у их получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидий, бюджетных инвестиций (за исключением случаев, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией).".

Статья 2

1. Приостановить с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года действие абзацев девятого - одиннадцатого пункта 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2011, N 15, ст. 2041; 2012, N53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 40, ст. 5314; 2016, N 1, ст. 26; 2017, N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 30, ст. 4557).

2. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года действие пункта 2 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2014, N40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2018, N 24, ст. 3408) в части положения о коэффициенте, применяемом при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда.

Статья 3

Часть 9 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2014 года N 311-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5795) признать утратившей силу.

Статья 4

Пункт 5 части 4 статьи 6 Федерального закона от 14 ноября 2017 года N 315-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N24, ст. 3409) изложить в следующей редакции:

"5) после предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, в случае предоставления дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объемах не менее остатков средств федерального бюджета на 1 января 2018 года, образовавшихся в связи с неполным использованием дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году;".

Статья 5

Абзац четвертый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 7 марта 2018 года N 45-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1580) после слов "в капитале" дополнить словами ", государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней".

Статья 6

1. Установить, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2019 года (за исключением остатков, указанных в абзацах втором - восьмом пункта 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации), образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета в 2018 году, направляются в 2019 году на увеличение сверх объемов, установленных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов":

1) бюджетных ассигнований на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства, развития оборонно-промышленного комплекса в объеме, не превышающем суммы нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на указанные цели в 2018 году;

2) бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем остатка лимитов бюджетных обязательств на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2018 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели;

3) бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере, не превышающем разницы между остатками, указанными в абзаце первом настоящей части, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части.

2. Установить, что в 2019 году внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" осуществляется:

1) в соответствии с пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи на основании решений Правительства Российской Федерации;

2) в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи на основании решений главных распорядителей средств федерального бюджета, принимаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" могут быть внесены изменения:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя";

2) после предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в связи с отсутствием на 1 марта 2019 года соглашений, заключенных между главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление указанных дотаций, и органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации - получателями указанных дотаций, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации.

4. Установить, что использование бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, увеличенных за счет перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление дотаций, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, на цели, не связанные с оказанием финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации, не допускается.

5. Установить, что в 2019 году по решению Правительства Российской Федерации Федеральное казначейство (его территориальные органы, подведомственные учреждения) осуществляют полномочия отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по начислению выплат по оплате труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, ведению бюджетного учета, включая составление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, а также обеспечивают представление такой отчетности в соответствующие государственные органы.

Статья 7

1. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году в сводную бюджетную роспись федерального бюджета могут быть внесены изменения без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в соответствии с решениями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - национальные проекты (программы), в случае:

1) перераспределения бюджетных ассигнований между национальными проектами (программами) и (или) входящими в их состав федеральными проектами и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год;

2) увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на указанные цели.

2. Установить, что в 2019 году правовыми актами Правительства Российской Федерации без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" могут быть внесены изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, между субъектами Российской Федерации и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

3. Установить, что распределение между субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, не распределенных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", утверждается правовыми актами Правительства Российской Федерации в сроки, определенные Правительством Российской Федерации.

4. Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи межбюджетных трансфертов (дополнительных соглашений к таким соглашениям), осуществляется в сроки, определенные Правительством Российской Федерации.

5. Установить, что проекты решений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а также проекты решений, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, вносятся на рассмотрение соответственно президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, а также Правительства Российской Федерации после их предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

6. Установить, что до 1 января 2020 года на средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 - 3 настоящей статьи, частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и на средства, зарезервированные в составе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", не распространяются положения абзаца первого пункта 7 статьи 78 и пункта 2 статьи 781 (в части утверждения в законе (решении) о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 783, пункта 2 статьи 80, абзацев пятого и шестого пункта 3, пунктов 4 и 41 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Установить, что до 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, не распространяются положения пункта 62 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Установить, что значение коэффициента, применяемого при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2021 году составляет 0,36.

Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин