Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 453-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2005, N 1, ст. 21; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5733; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185; 2012, N 31, ст. 4316; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2015, N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 26, ст. 3861; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557) следующие изменения:

1) в статье 783:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Государственным корпорациям могут предоставляться субсидии, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, в целях исполнения принятых в случаях, определенных федеральными законами, предусматривающими создание государственных корпораций, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации об увеличении уставного капитала государственной корпорации, подлежащего формированию за счет последующего предоставления имущественных взносов Российской Федерации.";

б) пункт 3 после слов "за исключением субсидий" дополнить словами "на цели, указанные в пункте 11 настоящей статьи, а также субсидий";

в) абзац первый пункта 4 после слова "субсидий" дополнить словами "(за исключением субсидий на цели, указанные в пункте 11 настоящей статьи)";

г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 11 настоящей статьи, осуществляется в порядке, определяемом федеральными законами, предусматривающими создание государственных корпораций.";

д) пункт 5 дополнить словами ",а также субсидий на цели, указанные в пункте 11 настоящей статьи, при внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с абзацем двадцать первым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса";

2) пункт 2 статьи 80 дополнить словами ", а также бюджетных инвестиций, предоставляемых в целях исполнения принятых в соответствии с федеральными законами решений об утвержденном размере капитала, при внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с абзацем двадцать первым пункта 7 статьи 217 настоящего Кодекса";

3) в абзаце первом пункта 3 статьи 932 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

4) в статье 9611:

а) в абзаце пятом пункта 4 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

б) в абзаце первом пункта 41 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

в) в пункте 42 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

5) в пункте 7 статьи 217:

а) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

"в случае исполнения принятых в соответствии с федеральными законами решений об утвержденном размере уставного капитала.";

б) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать вторым;

6) пункт 4 статьи 236 изложить в следующей редакции:

"4. Средства федерального бюджета могут быть размещены на депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на срок, выходящий за пределы финансового года, но не более чем на пять лет, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";

7) в пункте 7 статьи 242 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

8) в абзаце четвертом пункта 2 статьи 2647 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

9) в подпункте 72 пункта 2 статьи 26410 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин