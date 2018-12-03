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Рубрика: Экономика

ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках

Текст: Татьяна Шадрина

Центральный банк РФ намерен организовать канал связи с крупнейшими игроками валютного рынка, чтобы его своевременного информировали о крупных валютных сделках, которые могут существенно повлиять на курс рубля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Однако банки без оптимизма восприняли данную инициативу, так как сделки их клиентов обычно не разглашаются. Им больше импонирует идея создания кодекса добросовестного поведения для участников валютного рынка. Его цель - повышение эффективности работы рынка и приведение практик торговли игроков в соответствие с международным опытом.

Центральный банк и совместный совет по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации (НФА) и ACI Russia уже готовят свою редакцию кодекса. Но не все участники валютного рынка желают к нему присоединиться. Сейчас открыт вопрос о том, будет ли вестись реестр игроков, подписавших кодекс, и как ЦБ может расширить свой контроль за валютными сделками в его рамках. 

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