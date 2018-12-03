ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках

Центральный банк РФ намерен организовать канал связи с крупнейшими игроками валютного рынка, чтобы его своевременного информировали о крупных валютных сделках, которые могут существенно повлиять на курс рубля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Однако банки без оптимизма восприняли данную инициативу, так как сделки их клиентов обычно не разглашаются. Им больше импонирует идея создания кодекса добросовестного поведения для участников валютного рынка. Его цель - повышение эффективности работы рынка и приведение практик торговли игроков в соответствие с международным опытом.

Центральный банк и совместный совет по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации (НФА) и ACI Russia уже готовят свою редакцию кодекса. Но не все участники валютного рынка желают к нему присоединиться. Сейчас открыт вопрос о том, будет ли вестись реестр игроков, подписавших кодекс, и как ЦБ может расширить свой контроль за валютными сделками в его рамках.