Цены на недвижимость пошли в рост

В этом году цены на недвижимость впервые за последние несколько лет пошли в рост. В среднем за год стоимость квартир увеличилась на четыре процента. По показателям покупательской активности осень этого года можно сравнить с ажиотажным декабрем 2014 года, когда люди из-за боязни обесценивания сбережений конвертировали сбережения в квадратные метры.

Серьезный обвал цен случился на рынке недвижимости в 2014 году. И до сих пор квартиры не отыграли этого падения. К примеру, столичная недвижимость потеряла в среднем 15 процентов. В 2014 году метр стоил 221 тысячу рублей. Минимального показателя цена достигла в 2017 году - 187,3 тысячи рублей. В 2018 году произошел переломный момент - цены на недвижимость оживились. Так, в Москве 2018 году стоимость метра поднялась до 195,1 тысячи рублей за метр.

В целом ценники на недвижимость увеличились в 50 крупных городах. Сильнее всего они выросли в Иркутске (+7,5 процента), Хабаровске (+7,2 процента), Казани (+6,8 процента), Санкт-Петербурге (+6 процента) и Нижнем Тагиле (+5,7 процента).

Цены продолжат расти и в следующем году. Стоимость квартир в 2019 году вырастет на 3-4 процента в среднем по рынку. Среди основных драйверов роста цен в 2019 году - переход на эскроу-счета. Они предполагают развитие кредитования застройщиков, а значит, у девелоперов появятся дополнительные расходы, которые они заложат в конечную цену жилья.

Наметились и другие тенденции. Объем предложения сокращается: застоявшиеся на рынке квартиры находят своих хозяев. А в некоторых категориях даже наблюдается дефицит. К примеру, на московском рынке чувствуется нехватка "вторичного" жилья и новостроек компактного формата.

Ситуация на рынке в течение 2018 года изменилась. Правила снова диктует продавец. Из экспозиции стали исчезать дешевые предложения, и в целом объем выставленных на продажу объектов сократился. Так, по данным аналитиков, на вторичном рынке жилья старой Москвы в октябре объем предложения был равен 20,8 тысячи объектов, в прошлом ноябре их было на 37 процентов больше - 33,2 тысячи лотов.

За год серьезно сократился срок экспозиции. Если год назад в среднем квартира находилась на рынке 85 дней, то теперь этот срок равен 71 дню. Наиболее интересные и бюджетные варианты ждут новых владельцев и того меньше. К примеру, квартиры стоимостью 5-10 миллионов рублей уходят в среднем в течение 36 дней.

У покупателя больше нет возможности долго ходить и выбирать подходящий объект. Хотя еще год назад он мог отсмотреть несколько вариантов и вернуться к первому, который все еще был свободен.

При этом спрос сосредоточился в масс-маркете. Покупателей интересуют квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей. Объекты стоимостью более 15 миллионов рублей не вызывают интереса, поэтому в высших ценовых категориях на "вторичке" объем предложения пока превышает спрос.