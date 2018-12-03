Девушка получила ранения в результате стрельбы в Торонто

В Канаде 20-летняя девушка получила ранения в результате стрельбы, которую устроили неизвестные в одном из районов на западе Торонто. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Информации о стрелявших у полиции пока нет, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC. Сейчас следователи изучают два автомобиля на месте преступления, которые могут иметь отношение к инциденту.

В этом году в Торонто отмечается рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. За 11 месяцев этого года в городе были убиты более 90 человек. Это больше, чем за весь 2017 год (63 человека).

Летом власти Торонто объявили о выделении 15 миллионов канадских долларов для борьбы с насилием на улицах. Часть дорожных полицейских была переведена на патрульную службу, еще 200 офицеров полиции были дополнительно направлены на ночные смены.

Однако все эти меры пока не принесли результата.