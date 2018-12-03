"Дыра" в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.

Так, активы организации сегодня составляют около 146,4 миллиона рублей, в то время как объем обязательств достиг 2,92 миллиарда, из них 2,89 миллиарда рублей - это средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию Инкаробанка 31 октября из-за сомнительного качества кредитного портфеля. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе РФ.

"Инкаробанк" занимался кредитованием физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения (около 60 процентов валюты баланса). Как отмечает ЦБ, более половины выданных банком ссуд отличались сомнительным качеством. Проверка показала снижение размера собственных средств капитала банка практически в два раза. Из-за высоких рисков банкротства было решено отозвать у банка лицензию.

Сегодня временная администрация банка сообщила также, что определением Арбитражного суда г.Москвы принято заявление о признании "Инкаробанка" банкротом.