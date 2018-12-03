Футболиста "Локомотива" нашли мертвым после застолья

Полузащитника молодежной команды столичного "Локомотива" Алексея Ломакина нашли мертвым спустя два дня после пропажи. Об этом сообщает телеканал "360". Тело игрока обнаружили в воскресенье.

Пропал Ломакин, по информации СМИ, в пятницу. Мать футболиста рассказала, что ее сын не выходил на связь с того дня, когда он вместе со своим другом распивал алкоголь в одном из столичных заведений.

Телефон Алексея тоже был обнаружен вчера. Футболист забыл его в такси вместе с рюкзаком. В машине Ломакин ехал с другом Иваном, который пояснил, что они действительно выпивали в тот вечер. Но где проводили время - не помнит.

Ломакин - воспитанник "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел три встречи в молодежном первенстве.