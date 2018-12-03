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03.12.2018 17:09
Рубрика: Экономика

Лобстер со звездой

Где россияне собираются встретить Новый 2019 год
Текст: Екатерина Ясакова
До наступления 2019 года осталось чуть меньше месяца, однако места на новогоднюю ночь в большинстве кафе, ресторанов, клубов и развлекательных центров забронированы уже с конца ноября. По словам участников рынка, опасаясь возможного повышения цен, люди стали определяться с местом празднования намного раньше, чем в прошлые годы.
Повар сегодня колдует над сладкой составляющей новогоднего стола не меньше, чем над его основным блюдом. Фото: Сергей Куксин/РГ Повар сегодня колдует над сладкой составляющей новогоднего стола не меньше, чем над его основным блюдом. Фото: Сергей Куксин/РГ
Повар сегодня колдует над сладкой составляющей новогоднего стола не меньше, чем над его основным блюдом. Фото: Сергей Куксин/РГ

Особенно характерно раннее бронирование для молодых компаний, которые опасаются не найти места в баре накануне 1 января. Другая причина ранней брони - основополагающая - сводится к тому, что некоторые рестораны повышают цены по мере приближения праздника.

Так, в одной из ресторанных сетей "Российской газете" рассказали, что до 1 декабря стоимость новогоднего ужина составляла 6 тысяч рублей за человека, а с 1 декабря она при том же меню и той развлекательной программе подорожала на тысячу рублей. В другой сети разница между заказом в ноябре и декабре составила 20 процентов.

Фото: depositphotos.com
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"Более четверти россиян предпочитают встречать Новый год в ресторанах и клубах", - отметила Наталья Орлова, эксперт потребительского рынка. Эта тенденция характерна для молодых людей и семейных пар без детей. Кстати, в Рождество, учитывая религиозную составляющую праздника, популярность подобных заведений заметно снижается.

В кафе, ресторанах и развлекательных заведениях, как правило, в стоимость новогодней ночи входит праздничный банкет с алкоголем, анимационная программа, которая может включать выступления артистов под живую музыку, театральные постановки, интерактив с гостями, квесты и костюмированные вечеринки.

Два обязательных пункта новогодней ночи для россиян - речь президента с большого экрана и праздничный фейерверк. Средняя цена такой программы в Москве - 7-10 тысяч, в регионах цена варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Участие знаменитостей повышает ценник в несколько раз - до 20-60 тысяч рублей за человека в зависимости от востребованности артиста. Так, ужин под выступление Кристины Орбакайте в ресторане обойдется минимум в 50-190 тысяч рублей. А вот послушать певицу Ольгу Бузову можно в ночном клубе, арендовав на компанию стол всего за 60 тысяч рублей.

Два обязательных пункта новогодней ночи для россиян - речь президента с большого экрана и праздничный фейерверк

Меню рестораны на Новый год предлагают самое разнообразное. Начиная от традиционного с салатом оливье и заканчивая кухнями народов мира.

В последнее время стало популярно выбирать в ресторанах блюда из гребешков, крабов, лобстеров, тигровых креветок и другой экзотики. Такое разнообразие в среднем повысит бюджет на 5-7 тысяч, до 12 тысяч рублей на человека. Стол с традиционным набором блюд, но уже с черной икрой, будет стоить около 17 тысяч.

Экзотическому набору блюд сегодня противостоит здоровое меню. Даже традиционную сельдь под шубой в ЗОЖ-ресторанах предлагают приготовить с пользой для здоровья - с использованием натурального нежирного майонеза.

Представитель Национальной ассоциации кулинаров, шеф-повар Анна Лабушева рассказала, что классический бутерброд со сливочным маслом и икрой можно превратить в полезную брускетту с творожным сыром, а сервелат заменить ростбифом с маринованным имбирем и вялеными томатами или куриным рулетом с воздушным омлетом из шпината. Желание клиента - закон, но за отдельную плату.

Фото: depositphotos.com
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Многих привлекает необычный формат ресторана, например, на борту теплохода. Из бонусов этого варианта помимо развлекательной программы - просмотр главного салюта страны у стен Кремля с палубы. Он, кстати, ненамного дороже - примерно 10 рублей с персоны.

Еще один формат, популярный среди молодого населения, - встреча Нового года в ресторане отеля. После ужина можно отправиться в номер, проживание в котором уже входит в программу. Правда, это будет стоить в 2-3 раза дороже, чем празднование в ресторане.

Ну и, наконец, мужские компании предпочитают встретить Новый год в бане. Сегодня там могут организовать полноценный банкет, не хуже, чем в обычном ресторане. Аренда бани на ночь для компании из 20 человек обойдется в среднем в 25 тысяч. Еще 2500 рублей с человека, и возле парилки накроют праздничный стол с алкогольными напитками.

По словам руководителя Союза управляющих ресторанами Сергея Миронова, за месяц до Нового года в Москве было зарезервировано уже 20 процентов ресторанов.

По его словам, многие рестораны продают именно билеты на новогоднюю программу, а не просто бронь столов, часть из них предоставляет в том числе и бронь. "Продать надо 100 процентов посадки. Обычно ажиотаж начинается 15 декабря. В целом, Новый год - не самое прибыльное время для многих ресторанов. Если заведение не пользуется популярностью, есть риск, что стоимость программы не отобьется с тем количеством гостей, которые пришли", - резюмирует он.

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