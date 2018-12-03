Гордеев поручит регионам запасать зерно для стабилизации цен на хлеб

В регионах должны быть сформированы зерновые запасы для стабилизации цен на хлеб.

Такое поручение, как сообщает агентство ТАСС, руководителям профильных министерств и ведомств, а также властям регионов, поступит от вице-премьера правительства России Алексея Гордеева. По мнению Гордеева, необходимо обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на социальные виды хлеба - буханку и батон. При этом социальные сорта должны соответствовать высоким стандартам качества.

Накануне ситуация на рынке хлеба обсуждалась на встрече Алексея Гордеева с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским, который отметил, что мукомольные предприятия сегодня ограничены в доступе к льготным кредитным ресурсам. И это, в свою очередь, напрямую влияет на формирование зерновых запасов на перерабатывающих предприятиях. Для обеспечения их эффективной работы требуется переходящий трех-, четырехмесячный запас зерна, считает Чешинский. И подчеркивает, что для решения проблемы необходимо предоставление перерабатывающим компаниям финансовой поддержки. А это во многом зависит от губернаторов регионов.