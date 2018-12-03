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03.12.2018 17:48
Рубрика: Экономика

Зарубили дачу

Городские леса к 2020 году поставят на кадастровый учет
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
До 1 января 2020 года все леса в черте городов должны быть поставлены на кадастровый учет, заявил замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Так хотят предотвратить незаконную вырубку ради строительства и других нужд.

Поручение поставить все городские леса на кадастровый учет дал президент после того, как эта проблема была поднята на "Форуме Действий" Общероссийского народного фронта.

Фото: Юрий Снегирев/ РГ
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Сегодня, по данным Рослесхоза, на кадастровый учет поставлен только 41 процент лесов. Между тем городские леса - это, по сути, рекреационные территории, снижающие уровень шума и загрязнения воздуха в городах. Но правовое обеспечение учета и охраны городских лесов сейчас нельзя признать соответствующим их экологическому значению, отметили в Рослесхозе. "В стране около полутора миллионов гектаров городских лесов. Рослесхоз совместно с регионами планирует в этом году работу по постановке их на кадастровый учет максимально ускорить, а к концу следующего года завершить", - уточнил Иван Валентик.

По Лесному кодексу леса, расположенные на землях населенных пунктов, входят в категорию выполняющих функции защиты природных и иных объектов. На их территории запрещено капитальное строительство, складирование отходов, ведение геологических работ, строительство животноводческих ферм и комплексов и, конечно, вырубка насаждений. Это не устраивает тех, кто имеет виды на земельные участки, да еще и покрытые лесом. Ситуацию осложняет и то, что у городских лесов в отличие от тех, что расположены на землях Лесного фонда, нет защитного статуса. На генпланах поселков и городов они значатся как земли населенного пункта. Застройщики пользуются этим пробелом в законодательстве. "После постановки городских лесов на кадастровый учет в выписках из ЕГРН уже будет четко прописан статус, который обеспечивает особый режим использования этих территорий, это позволит защитить от застройки лесные массивы в городской черте", - отметили в Рослесхозе.

Сегодня, по данным Рослесхоза, на кадастровый учет поставлен только 41 процент лесов. Между тем городские леса снижают уровень шума и загрязнения воздуха в городах

По мнению Ивана Валентика, нужно не только устанавливать границы городских лесов, но и четкий правовой режим градостроительного проектирования, зонирования. А в перспективе - формировать лесопарки, леса социальной направленности с необходимой инфраструктурой. Именно создание лесопарков - один из лучших способов защиты зеленых массивов в городской черте.

"На самом деле этой проблемой надо было начать заниматься сразу после принятия нового Лесного кодекса в 2006 году, и не только одному Рослесхозу. Но лучше поздно, чем никому, - отметил в разговоре с "РГ" директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF), доктор географических наук Евгений Шварц. - У муниципалитетов сейчас совсем немного источников наполнения бюджетов, и строительство - один из наиболее важных. А строить особо негде. Попытки "впихнуть" новые объекты между домами вызывают бурный протест населения. Поэтому осваивают лесные участки по принципу итальянской песенки - "если от многого взять немножко, то это не кража, а просто дележка". Протесты в этих случаях также обычны, но их накал меньше".

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Отсутствие в течение многих лет жесткой позиции по этому вопросу привело к различным негативным последствиям - вплоть до серьезных транспортных проблем. "Я еду с дачи, расположенной в 23 километрах от Москвы, 2,5 часа, потому что Егорьевское шоссе застроено по обочинам, расширяться некуда", - рассказал Евгений Шварц.

По мнению эксперта, постановка всех городских лесов на кадастровый учет - задача трудная. Неизбежны конфликты и соблазны, препятствующие этой работе. "Требуется в первую очередь политическая воля и межведомственное взаимодействие. А по-хорошему нужна осознанная научно обоснованная политика регионального пространственного планирования, позволяющая стимулировать экономическое развитие вне Москвы и Санкт-Петербурга, более оптимально распределять человеческие ресурсы, в первую очередь на пространстве между двумя этими центрами урбанизации", - отметил эколог.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Алена Узбекова
Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз
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