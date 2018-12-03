Городские леса к 2020 году поставят на кадастровый учет

До 1 января 2020 года все леса в черте городов должны быть поставлены на кадастровый учет, заявил замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Так хотят предотвратить незаконную вырубку ради строительства и других нужд.

Поручение поставить все городские леса на кадастровый учет дал президент после того, как эта проблема была поднята на "Форуме Действий" Общероссийского народного фронта.

Сегодня, по данным Рослесхоза, на кадастровый учет поставлен только 41 процент лесов. Между тем городские леса - это, по сути, рекреационные территории, снижающие уровень шума и загрязнения воздуха в городах. Но правовое обеспечение учета и охраны городских лесов сейчас нельзя признать соответствующим их экологическому значению, отметили в Рослесхозе. "В стране около полутора миллионов гектаров городских лесов. Рослесхоз совместно с регионами планирует в этом году работу по постановке их на кадастровый учет максимально ускорить, а к концу следующего года завершить", - уточнил Иван Валентик.

По Лесному кодексу леса, расположенные на землях населенных пунктов, входят в категорию выполняющих функции защиты природных и иных объектов. На их территории запрещено капитальное строительство, складирование отходов, ведение геологических работ, строительство животноводческих ферм и комплексов и, конечно, вырубка насаждений. Это не устраивает тех, кто имеет виды на земельные участки, да еще и покрытые лесом. Ситуацию осложняет и то, что у городских лесов в отличие от тех, что расположены на землях Лесного фонда, нет защитного статуса. На генпланах поселков и городов они значатся как земли населенного пункта. Застройщики пользуются этим пробелом в законодательстве. "После постановки городских лесов на кадастровый учет в выписках из ЕГРН уже будет четко прописан статус, который обеспечивает особый режим использования этих территорий, это позволит защитить от застройки лесные массивы в городской черте", - отметили в Рослесхозе.

Сегодня, по данным Рослесхоза, на кадастровый учет поставлен только 41 процент лесов. Между тем городские леса снижают уровень шума и загрязнения воздуха в городах

По мнению Ивана Валентика, нужно не только устанавливать границы городских лесов, но и четкий правовой режим градостроительного проектирования, зонирования. А в перспективе - формировать лесопарки, леса социальной направленности с необходимой инфраструктурой. Именно создание лесопарков - один из лучших способов защиты зеленых массивов в городской черте.

"На самом деле этой проблемой надо было начать заниматься сразу после принятия нового Лесного кодекса в 2006 году, и не только одному Рослесхозу. Но лучше поздно, чем никому, - отметил в разговоре с "РГ" директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF), доктор географических наук Евгений Шварц. - У муниципалитетов сейчас совсем немного источников наполнения бюджетов, и строительство - один из наиболее важных. А строить особо негде. Попытки "впихнуть" новые объекты между домами вызывают бурный протест населения. Поэтому осваивают лесные участки по принципу итальянской песенки - "если от многого взять немножко, то это не кража, а просто дележка". Протесты в этих случаях также обычны, но их накал меньше".

Отсутствие в течение многих лет жесткой позиции по этому вопросу привело к различным негативным последствиям - вплоть до серьезных транспортных проблем. "Я еду с дачи, расположенной в 23 километрах от Москвы, 2,5 часа, потому что Егорьевское шоссе застроено по обочинам, расширяться некуда", - рассказал Евгений Шварц.

По мнению эксперта, постановка всех городских лесов на кадастровый учет - задача трудная. Неизбежны конфликты и соблазны, препятствующие этой работе. "Требуется в первую очередь политическая воля и межведомственное взаимодействие. А по-хорошему нужна осознанная научно обоснованная политика регионального пространственного планирования, позволяющая стимулировать экономическое развитие вне Москвы и Санкт-Петербурга, более оптимально распределять человеческие ресурсы, в первую очередь на пространстве между двумя этими центрами урбанизации", - отметил эколог.