Госдума сэкономила бюджету 500 миллионов рублей

В нынешнем году Госдума сэкономила около полумиллиарда рублей из тех денег, которые были выделены на ее деятельность. В том числе порядка 100 миллионов составила экономия фонда оплаты труда. Об этом сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.

На деятельность нижней палаты парламента на этот год было выделено порядка 10,69 миллиарда рублей бюджетных средств. 3,4 миллиарда рублей - это фонд оплаты труда депутатов.

Все средства, сэкономленные по расходным полномочиям Госдумы, будут возвращены в бюджет, сообщил Володин.

По его словам, экономия достигнута в том числе благодаря тому, что в соответствии с принятыми поправками в регламент депутаты при пропуске пленарного заседания пишут заявления об отпуске за свой счет. При этом брать однодневный отпуск не нужно при наличии уважительной причины для пропуска заседания (болезнь, командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск).