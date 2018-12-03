На этой неделе Anthrax уравновесят запредельную агрессию отменным чувством юмора, Uriah Heep споет баллады про колдунов и июльские утра, а Дельфин выступит с новой программой.

Кто играет: Группа Anthrax.

Что играет: Трэш-метал.

Почему идти: По сочетанию запредельной агрессии с отменным чувством юмора Anthrax далеко ушли от того сообщества раздолбаев в пестрых шортах, к которому они когда-то принадлежали. И разве кто-то из "металлистов" еще не знает, что каждое шоу Anthrax - событие, запоминающееся на всю жизнь? Тем более если речь о концерте, сет-лист которого получен путем голосования российских фанатов на сайте группы.

Где, когда, сколько: Клуб Cition Hall; 9 декабря; 2 200 - 10 000 руб.

Кто играет: Группа Uriah Heep.

Что играет: Хард-рок.

Почему идти: Именно Uriah Heep были первым рок-коллективом мирового уровня, выступившим у нас: в 1987 году "хипы" дали 10 исторических концертов в Москве, на которых побывали180 тысяч зрителей. Если кто не наслушался в свое время рок-баллад про колдунов и июльские утра - пожалуйте освежить воспоминания и услышать песни из нового альбома.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл (Москва); 9 декабря; 2 500 - 9 000 руб.; ДК Ленсовета (Санкт-Петербург); 10 декабря; 2 000 - 10 000 руб.

Кто играет: Дельфин.

Что играет: Хип-хоп.

Почему идти: Дельфин, уже отслуживший пару сроков "голосом поколения", с каждым альбомом самоутверждается как серьезный музыкант, которому уже тесны рамки хип-хопа. В новой программе Андрей Лысиков верен себе: как герои Брюса Уиллиса обречены талдычить каждому встречному, что все, мол, будет хорошо, так и Дельфин ничего фундаментально нового не сообщает, только у него все наоборот.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 8 декабря; 2 000 - 6 000 руб.

Кто играет: Валерия.

Что играет: Поп, эстрада.

Почему идти: Воплощенная элегантность в отечественной поп-музыки, Валерия пытается дистанцироваться от той части жанра, что уничижительно зовется "попсой". В Доме музыки певица покажет акустическую программу, которая даст ей возможность без привычного аккомпанемента и каких бы то ни было спецэффектов блеснуть вокальными данными. В том, что у певицы Валерии эти данные есть, никто не сомневается.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 6 декабря; 700 - 6 000 руб.

Кто играет: Денис Ахматшин, Виктория Баранова, Елизавета Виноградова и другие.

Что играет: Мюзикл "Бременские музыканты".

Почему идти: Взяв завязку сюжета у братьев Гримм, сценаристы Василий Ливанов, Юрий Энтин и композитор Геннадий Гладков нафантазировали историю о любви, дружбе и свободе, которые гораздо важнее богатства. Обновленный мюзикл "Бременские музыканты" впечатлит детей живыми голосами, декорациями и спецэффектами, а взрослые зрители почувствуют крепкий дух Вудстока, исходящий от обычных на первый взгляд эстрадных песен.

Где, когда, сколько: ЦДКЖ; 8 декабря; 600 - 2 500 руб.