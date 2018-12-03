Группа Shinedown из США начала мировой тур концертами в России

Новости

СК начал проверку сайта с детской проституцией 17:45
В Калуге прошли Дни активной подписки на издания "Российской газеты" 17:44
Видео: Гонщики WRC показали класс на горной дороге 17:41
Белоруска завоевала титул "Мисс топ-модель Европы" 17:36
В Ивановской области накрыли подпольный оружейный цех 17:36
Стали известны полуфинальные пары Лиги наций 17:34
Володин оценил идею Киева провести местные выборы при военном положении 17:25
Москвичи во время ремонта нашли два скелета 17:19
СМИ назвали возможную причину смерти футболиста "Локомотива" 17:12
Андрей Соболев назначен торговым представителем РФ в Германии 17:10
Лоукостер "Победа" предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах 17:09
"Локомотив" выразил соболезнования в связи со смертью футболиста клуба 17:02
Видео: Майли Сайрус сняла эффектный клип про погоню в Киеве 16:56
Аксенов рассказал о планах зарегистрировать новые крымские бренды 16:44
Госдума сэкономила бюджету 500 миллионов рублей 16:34
В России средняя цена нового автомобиля выросла до 1,4 млн рублей 16:28
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2" 16:25
В Челябинске спасли привязанного к дереву ротвейлера 16:24
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК 16:23
В Новом Уренгое в сгоревшем доме найдены тела женщины и ребенка 16:23
В США разбился автобус с детской футбольной командой 16:22
Логотип "РГ" появился на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии 16:21
В Тольятти объявили в розыск мужчину, нападавшего с ножом на женщин 16:21
Косачев: Совфед обратится к ОБСЕ и парламентам мира по ситуации в Керчи 16:12
В Петербурге появилась мобильная бригада для помощи людям с ВИЧ 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
03.12.2018 16:18
Рубрика: Культура

Группа Shinedown из США начала мировой тур концертами в России

Текст: Александр Алексеев
4 декабря популярные герои тяжелого и экспрессивного рока представят новый альбом Attention Attention в московском зале Adrenaline Stadium, вмещающем семь с половиной тысяч зрителей. А накануне, в Санкт-Петербурге, где был назначен их первый концерт, басист и продюсер Shinedown Эрик Басс рассказал обозревателю "РГ" о том, почему музыканты впервые решили дать в России сразу четыре концерта. А также о том, что должны делать рок-артисты, когда в моду все больше входит рэп.
Фото: Ethan Miller/Getty Images Фото: Ethan Miller/Getty Images
Фото: Ethan Miller/Getty Images

Мировые хит-парады утверждают, что ныне время хип-хопа и гегемонии рэперов. Какой вывод из этого должны сделать рокеры? Или группу Shinedown, собирающую стадионы по всему миру, сиюминутная музыкальная мода не должна волновать?

Фото: Предоставлено JC Sound
Группа Anthrax даст в России концерт по заявкам

Эрик Басс: Мы не можем отрицать, что рэп и хип-хоп сделали много для современного музыкального ландшафта. Да и мне тоже нравятся те рэп и хип-хоп-исполнители, которым есть, что сказать. Например, Кендрик Ламар и Канье Уэст. Но таких мало. Большинство звезд хип-хопа тупят свою аудиторию, примитивны и однообразны. Да и интересы их, о чем можно судить уже по текстам, слишком уж схожи: парни рассказывают, сколько девчонок на одну ночь могут получить и сколько денег заработали… Да, все это может звучать притягательно для 17-летнего подростка. Но в самой музыке таких артистов нет ничего, что могло бы эмоционально поддерживать людей, когда те сталкиваются с реальными проблемами в своей жизни...

Фото: Пресс-служба концертного зала "Зарядье"
Американка Джойс Дидонато спела в "Зарядье" о войне и мире

А в рок-н-ролле все это есть! И именно рок-музыка дает людям возможность держаться, когда наступают трудные времена. У нас лирика может быть содержательной и терапевтической. И нет -  рок-н-ролл не умер, - так я тебе скажу! Ведь Shinedown посчастливилось быть свидетелями того, как легионы поклонников рока поют наши песни на стадионах и фестивалях каждый вечер.

В начале карьеры Shinedown играли пост-гранж. И в 14 новых песнях снова вдоволь энергии, смачных гитарных риффов, но теперь вы используете уже и электронику, программирование, поп-хуковые припевы. А в креативности подобных новшеств можете даже посостязаться с группами Muse и Coldplay… Эти перемены - для того, чтобы расширить аудиторию?

Эрик Басс: Когда мы пишем песни, то заранее их не планируем. Иначе ничего хорошего и оригинального не сочинишь. Конечно, мы хотим двигаться вперед и расти, но мысли об этом приходят уже после того, как альбомы закончены, а не во время работы над ними…

Мы всегда очень честны в текстах наших песен и пишем их от души. А  потом уже начинаем исследовать то, как они могут зазвучать, в какой аранжировке, подаче, с каким саундом… Как автор песен и продюсер, я всегда ищу способы выйти за пределы своей зоны комфорта. Поэтому нет двух одинаковых записей Shinedown. И наш первый альбом не похож на пятый - Threat to Survival, а тот совсем иной, чем нынешний - Attention Attention. Ведь нам нравится всегда быть в состоянии эволюции!

Вы сочиняете свои песни все вместе. Сложно ли бывает распределить обязанности и удержаться от споров?

Эрик Басс: Мы садимся в комнате с акустическими гитарами и пианино. Обмениваемся мелодиями, идеями, импровизируем пока каждый по-своему. В этот момент  могут появиться и идеи о стихах для песни…  После чего мы сразу же начинаем создавать ее демо-версию, попутно завершая сочинение лирики. Записываем,  микшируем и уходим. Ну, а если что-то не получается или мы чувствуем себя эмоционально не свежими, зацикленными каждый только на своей идее, то не ссоримся, а отправляемся поработать еще с парой наших друзей - тех, с которыми мы сочиняли песни в прошлом. Например, с Дэйвом Бассетом и Скоттом Стивенсом. У нас хорошо налажен рабочий процесс, и поэтому мы всегда действуем именно по такому сценарию…

Фото: Depositphotos.com
Регги включили в список нематериального культурного наследия в ЮНЕСКО

Какая песня на новом альбоме для вас особенно важна и почему?

Эрик Басс:  Мне очень нравится Get Up ("Вставай"). Я думаю, что люди чувствуют подлинность заложенного в нее послания. После того, как мы выпустили этот сингл, люди стали больше интересоваться всем альбомом. Как создавалась песня? Вначале Брент (Брент Смит - солист группы, - Прим. Ред.) написал стихи обо мне и моей борьбе с депрессией и тревогой. После того, как текст был завершен, мы почувствовали, как у нас открываются эмоциональные шлюзы. И мы готовы петь обо всех наших проблемах и демонах внутри. Честность в Get Up ощутима, и именно поэтому она находит отклик у всех, кого я знаю.

Что для вас будет самым интересным на гастролях, помимо самих выступлений?

Эрик Басс: Честно говоря, для меня самое интересное - это все-таки концерты! Каждый вечер я с нетерпением жду, когда насупят 22 часа 15 минут, и я смогу выйти на сцену. Когда я вижу оттуда лица зрителей, то думаю, что никогда не постарею. И всегда буду полон энергии и свежих музыкальных идей. Это то, ради чего мы живем. Даже когда туры заканчиваются, и я оказываюсь дома, то все равно не хочу делать ничего, кроме музыки…  Мы, художники - такие забавные (улыбается).

Фото: Ирина Федорова
Новый альбом Muse: теория симуляции цифрового поля ностальгии

Отчего вы решили дать сразу четыре концерта в России, больше чем во многих странах этого мирового турне?

Эрик Басс: Я помню, как был ребенком и увидел Московский музыкальный фестиваль мира по телевизору. Тогда выступали Pantera, Skid Row, "Парк Горького", Scorpions…  Я ведь рос во времена Холодной войны 80-х, и увидеть Москву было для меня событием удивительным. С тех пор во мне оставались интерес и уважение к России.

И теперь, когда Shinedown пригласили в вашу страну, то мы решили сыграть сразу в четырех городах (помимо Санкт-Петербурга и Москвы еще и в Нижнем Новгороде и Казани, -  Прим. Ред.). Тем более, что я знаю: российские фаны - эмоциональные, страстные и разбираются в хорошей музыке. Мы даже решили, что они каждый вечер смогут выбирать те песни, которые захотят от нас услышать, со всех шести наших альбомов. Вот это будет сюрприз.

Культура Музыка Рок Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2"
СМИ назвали возможную причину смерти футболиста "Локомотива"
Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК