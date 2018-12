Группа Shinedown из США начала мировой тур концертами в России

4 декабря популярные герои тяжелого и экспрессивного рока представят новый альбом Attention Attention в московском зале Adrenaline Stadium, вмещающем семь с половиной тысяч зрителей. А накануне, в Санкт-Петербурге, где был назначен их первый концерт, басист и продюсер Shinedown Эрик Басс рассказал обозревателю "РГ" о том, почему музыканты впервые решили дать в России сразу четыре концерта. А также о том, что должны делать рок-артисты, когда в моду все больше входит рэп.

Мировые хит-парады утверждают, что ныне время хип-хопа и гегемонии рэперов. Какой вывод из этого должны сделать рокеры? Или группу Shinedown, собирающую стадионы по всему миру, сиюминутная музыкальная мода не должна волновать?

Эрик Басс: Мы не можем отрицать, что рэп и хип-хоп сделали много для современного музыкального ландшафта. Да и мне тоже нравятся те рэп и хип-хоп-исполнители, которым есть, что сказать. Например, Кендрик Ламар и Канье Уэст. Но таких мало. Большинство звезд хип-хопа тупят свою аудиторию, примитивны и однообразны. Да и интересы их, о чем можно судить уже по текстам, слишком уж схожи: парни рассказывают, сколько девчонок на одну ночь могут получить и сколько денег заработали… Да, все это может звучать притягательно для 17-летнего подростка. Но в самой музыке таких артистов нет ничего, что могло бы эмоционально поддерживать людей, когда те сталкиваются с реальными проблемами в своей жизни...

А в рок-н-ролле все это есть! И именно рок-музыка дает людям возможность держаться, когда наступают трудные времена. У нас лирика может быть содержательной и терапевтической. И нет - рок-н-ролл не умер, - так я тебе скажу! Ведь Shinedown посчастливилось быть свидетелями того, как легионы поклонников рока поют наши песни на стадионах и фестивалях каждый вечер.

В начале карьеры Shinedown играли пост-гранж. И в 14 новых песнях снова вдоволь энергии, смачных гитарных риффов, но теперь вы используете уже и электронику, программирование, поп-хуковые припевы. А в креативности подобных новшеств можете даже посостязаться с группами Muse и Coldplay… Эти перемены - для того, чтобы расширить аудиторию?

Эрик Басс: Когда мы пишем песни, то заранее их не планируем. Иначе ничего хорошего и оригинального не сочинишь. Конечно, мы хотим двигаться вперед и расти, но мысли об этом приходят уже после того, как альбомы закончены, а не во время работы над ними…

Мы всегда очень честны в текстах наших песен и пишем их от души. А потом уже начинаем исследовать то, как они могут зазвучать, в какой аранжировке, подаче, с каким саундом… Как автор песен и продюсер, я всегда ищу способы выйти за пределы своей зоны комфорта. Поэтому нет двух одинаковых записей Shinedown. И наш первый альбом не похож на пятый - Threat to Survival, а тот совсем иной, чем нынешний - Attention Attention. Ведь нам нравится всегда быть в состоянии эволюции!

Вы сочиняете свои песни все вместе. Сложно ли бывает распределить обязанности и удержаться от споров?

Эрик Басс: Мы садимся в комнате с акустическими гитарами и пианино. Обмениваемся мелодиями, идеями, импровизируем пока каждый по-своему. В этот момент могут появиться и идеи о стихах для песни… После чего мы сразу же начинаем создавать ее демо-версию, попутно завершая сочинение лирики. Записываем, микшируем и уходим. Ну, а если что-то не получается или мы чувствуем себя эмоционально не свежими, зацикленными каждый только на своей идее, то не ссоримся, а отправляемся поработать еще с парой наших друзей - тех, с которыми мы сочиняли песни в прошлом. Например, с Дэйвом Бассетом и Скоттом Стивенсом. У нас хорошо налажен рабочий процесс, и поэтому мы всегда действуем именно по такому сценарию…

Какая песня на новом альбоме для вас особенно важна и почему?

Эрик Басс: Мне очень нравится Get Up ("Вставай"). Я думаю, что люди чувствуют подлинность заложенного в нее послания. После того, как мы выпустили этот сингл, люди стали больше интересоваться всем альбомом. Как создавалась песня? Вначале Брент (Брент Смит - солист группы, - Прим. Ред.) написал стихи обо мне и моей борьбе с депрессией и тревогой. После того, как текст был завершен, мы почувствовали, как у нас открываются эмоциональные шлюзы. И мы готовы петь обо всех наших проблемах и демонах внутри. Честность в Get Up ощутима, и именно поэтому она находит отклик у всех, кого я знаю.

Что для вас будет самым интересным на гастролях, помимо самих выступлений?

Эрик Басс: Честно говоря, для меня самое интересное - это все-таки концерты! Каждый вечер я с нетерпением жду, когда насупят 22 часа 15 минут, и я смогу выйти на сцену. Когда я вижу оттуда лица зрителей, то думаю, что никогда не постарею. И всегда буду полон энергии и свежих музыкальных идей. Это то, ради чего мы живем. Даже когда туры заканчиваются, и я оказываюсь дома, то все равно не хочу делать ничего, кроме музыки… Мы, художники - такие забавные (улыбается).

Отчего вы решили дать сразу четыре концерта в России, больше чем во многих странах этого мирового турне?

Эрик Басс: Я помню, как был ребенком и увидел Московский музыкальный фестиваль мира по телевизору. Тогда выступали Pantera, Skid Row, "Парк Горького", Scorpions… Я ведь рос во времена Холодной войны 80-х, и увидеть Москву было для меня событием удивительным. С тех пор во мне оставались интерес и уважение к России.

И теперь, когда Shinedown пригласили в вашу страну, то мы решили сыграть сразу в четырех городах (помимо Санкт-Петербурга и Москвы еще и в Нижнем Новгороде и Казани, - Прим. Ред.). Тем более, что я знаю: российские фаны - эмоциональные, страстные и разбираются в хорошей музыке. Мы даже решили, что они каждый вечер смогут выбирать те песни, которые захотят от нас услышать, со всех шести наших альбомов. Вот это будет сюрприз.