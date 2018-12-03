Хакеры опубликовали новые документы по борьбе с "российской пропагандой"

Хакеры из международной группы Anonymous обнародовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative. Как отмечается на сайте cyberguerrilla.org, они продолжат их публиковать, пока не будет проведено открытое и тщательное расследование деятельности Integrity Initiative на общеевропейском уровне.

"Мы не получили реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом. Мы продолжим публиковать документацию Integrity Initiative до тех пор, пока наши требования провести открытое и тщательное расследование его деятельности на общеевропейском уровне не будут полностью выполнены", - подчеркивается в заявлении.

Согласно представленным данным, Лондон под видом борьбы с "российской пропагандой" мог использовать этот проект для вмешательства во внутренние дела европейских стран и ведения информационной борьбы с РФ. При этом хакеры опубликовали имена сотрудников Integrity Initiative в разных странах, а также список политиков, журналистов и общественных деятелей, которые разделяют их убеждения и готовы поддержать проект.

Среди размещенных на сайте докладов и аналитических записок есть также отчеты о реакции греческих СМИ на дело Скрипалей, о событиях в Каталонии в 2017 году (и якобы имевшем место вмешательстве России) и даже об изменении британской политики в случае прихода к власти лейбористов.

Согласно данным Anonymous, проект Integrity Initiative был запущен в 2015 году. Финансируется он за счет МИД Великобритании, госдепартамента США, НАТО и социальной сети Facebook. Расходы проекта на текущий финансовый год оцениваются в 1,96 миллиона фунтов (2,51 миллиона долларов).

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, единственная задача этого проекта - "очернение России в глазах общественности зарубежных стран".