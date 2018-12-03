Доигровщик новоуренгойского "Факела" Дмитрий Волков вошел в состав символической сборной по итогам клубного чемпионата мира по волейболу, который завершился в Польше.

Победу в турнире в пятый раз в истории одержал итальянский "Трентино", обыгравший в финале соотечественников из "Любе Чивитанова" со счетом 3:1. "Факел" завоевал "бронзу" ЧМ, обыграв в матче за третье место польский клуб "Ресовия" (3:1). Прошлогодний победитель клубного ЧМ казанский "Зенит" занял пятое место.

Помимо Волкова в символическую команду также вошли Симоне Джаннелли, Урош Ковачевич, Женя Гребенников (все - "Трентино"), Цветан Соколов, Робертланди Симон и Драган Станкович (все - "Лубе"). Самым ценным игроком (MVP) турнира был признан бронзовый призер Олимпиады-2016 американец Аарон Расселл из "Трентино".

Отметим также, что диагональный "Факела" Артур Удрис, набравший 81 очко в 5 матчах, стал лучшим бомбардиром турнира.