Ипотека может поставить новый рекорд по объему выдачи

В 2018 году может быть поставлен новый рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов в три триллиона рублей. По итогам десяти месяцев этого года, по предварительной оценке, выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 триллиона рублей.

В октябре рост объема выдачи ипотечных кредитов составил 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в этом октябре кредитов было выдано на сумму 300 миллиардов рублей, в октябре 2017 года - на 213 миллиардов рублей, а в 2016 году - всего на 125 миллиардов рублей.

Надо отметить, что к концу года объем выдачи ипотеки стал замедляться. К примеру, в январе он составил 109 процентов к январю 2017 года. В феврале этот показатель был равен 93 процентам. Всю весну ипотека росла на 60 с лишним процентов к прошлогодним значениям. А к осени снизилась до 40 процентов.

В ближайшее время минстрой готов предложить новое решение по стимулированию ипотечного кредитования. "Мы будем предлагать запускать некий продукт для субсидирования процентной ставки ипотеки, для того, чтобы поддержать спрос на рынке жилья. Такие предложения у Минстроя есть", - сообщил глава министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Многих заемщиков привлекали пониженные ставки, в том числе тех, кто уже оформил ипотечный кредит. Доля рефинансирования в 2018 году составила примерно 12 процентов от общего числа. Всего кредитов было рефинансировано на сумму 225 миллиардов рублей. Свои платежи с начала года снизило 115 тысяч человек.

Ставки по ипотечным кредитам плавно снижались с середины 2015 года. И к концу лета этого года достигли исторического минимума, потеряв за это время 3-5 процентов. Так, по выданным кредитам к концу сентября ставка составила 9,4 процента. В начале года она равнялась 9,79 процента. А в январе 2017 года была чуть ниже 12 процентов.

Это привело к ипотечному буму. В 2017 году объем выдачи ипотеки достиг рекорда - 2,35 миллиарда рублей. Но и 2018-й готов поставить рекорд - три триллиона рублей.

Однако сохранить этот тренд на ежегодные рекорды вряд ли удастся. Осенью после повышения ключевой ставки ЦБ на 0,25 процента до 7,5 процента впервые с 2014 года банки начали повышение ставок. В результате с начала сентября ипотека подорожала в среднем на один процент. В середине декабря 2018 года ожидается повторное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. В связи с этим прогнозируется рост ипотечных ставок еще на 0,25-0,5 процента.

Перед рынком ипотеки поставлена задача к концу 2019 года выйти на первые полностью электронные ипотечные сделки, а к 2022 году рынок ипотеки должен перейти в электронный формат. Такие задачи поставлены в паспорте национального проекта "Жилье и городская среда". Первые шаги на этом пути уже сделаны. Во-первых, введена электронная закладная. Во-вторых, банки уже начали собирать биометрические данные россиян для их удаленной идентификации.