Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью любого бизнеса. По данным исследования сервиса "Яндекс.Касса" и аналитического агентства Data Insight, российский рынок торговли в соцсетях вырос до размера, сравнимого с классическим онлайн-ритейлом, - его объем составил почти 600 миллиардов рублей.

Для многих приработок в декрете уже превратился в полноценную работу, но с ребенком на руках. Фото: depositphotos.com

Самой популярной площадкой для продажи товаров и услуг оказалась соцсеть "ВКонтакте" - здесь товары и услуги предлагают 15 процентов опрошенных. Вторая среди соцсетей - Instagram (6 процентов). На мессенджеры пришлось 6 процентов рынка, в тройке - WhatsApp, Telegram и Viber.

По данным сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, больше половины людей готовы трудиться удаленно. Для многих заработок в соцсетях уже превратился в полноценную работу. В частности, реализацией товаров и услуг там активно занимаются домохозяйки и женщины в декрете.

Они успешно продают товары ручной работы, связанные с детьми: игрушки, выпечку, сшитую или связанную на заказ детскую одежду. Встречаются и нестандартные подходы: кто-то запустил клининговую компанию, после того как выяснилось, что женщинам в декрете требуется помощь по дому, кто-то открыл бюджетный косметический салон на дому, а кто-то запустил серию мастер-классов.

Делать бизнес в соцсетях достаточно легко: можно просто создать группу, настроить раздел "товары" и запустить рекламу на узкую целевую аудиторию, которая готова купить товар здесь и сейчас. По словам директора по продвижению продуктов "ВКонтакте" Наталии Якуниной, оборот предпринимательниц, участвующих в проекте обучения по ведению и продвижению в соцсетях своего бизнеса, в месяц составляет от 100 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

Существуют и другие форматы заработка в социальных сетях для домохозяек и женщин в декретном отпуске. Есть фирмы, которые платят за отзывы о продуктах и услугах, в среднем 30-50 рублей за небольшой отзыв. Также женщины в декрете часто подрабатывают модераторами групп в социальных сетях. Ну и, наконец, сетевой маркетинг, когда женщины распространяют ту или иную продукцию, рассылая спам по страницам пользователей.

Максимилиан Гришин, юрист международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры", рассказал, что подобного рода реклама быстрого заработка в соцсетях находится в серой зоне, поскольку женщинам не предлагают официальное трудоустройство и работу через зарегистрированный интернет-магазин.

Все это никакими стандартами не регулируется, хотя по факту продажи в соцсетях могут представлять собой полноценную предпринимательскую деятельность. В большинстве случаев физические лица принимают деньги переводом на банковскую карту или в электронный кошелек.

У клиентов есть риск получить товар с браком или не получить его вовсе. "Большинство продавцов в соцсетях обычно просят клиентов при переводе денег на карту ни в коем случае не писать фраз вроде "за оплату товара". Кстати, покупателям в соцсетях стоит быть осторожными - предъявить претензии по качеству товара или вернуть его нелегальному продавцу практически нереально", - отметил Максимилиан Гришин.

"На практике статус индивидуального предпринимателя (ИП) эти женщины не получают, соответственно, и никакой документации на товары нет. Правда, некоторые развивают такую деятельность до официальной - с получением статуса ИП или регистрацией ООО, но это скорее исключение из правил", - рассказал "Российской газете" Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

В теории женщины должны платить со своих сделок подоходный налог, но большинство из них этого не делает. Еще бы, размер штрафа за незаконное предпринимательство без регистрации ИП или ООО составляет минимум 500, а максимум всего 2000 рублей.

Как ранее сообщали "РГ" в минпромторге, специального регулирования для продаж в социальных сетях не предусмотрено. Соцсети или доски объявлений в интернете - это инструмент, которым пользуется как бизнес для регулярных продаж, так и частные лица для разовых продаж другим частным лицам.

Изменить ситуацию сегодня может только закон о самозанятых, уверены эксперты. Со следующего года четыре региона - Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан - запустят у себя специальный налоговый режим для самозанятых. Применять его смогут граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Главное условие: у них не должно быть работодателей и наемных работников. Взаимодействие самозанятых с налоговой инспекцией будет идти через мобильное приложение "Мой налог" без личных визитов и сдачи отчетности. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, ставка налога составит 4 процента. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями - 6 процентов.