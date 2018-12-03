Какие "умные решения" могут появиться в российских многоэтажках

Технологии сегодня способны существенно улучшить качество жизни в многоквартирных домах. Какие решения могу скоро появиться у нас дома? Одно из самых ожидаемых нововведений - установка общедомовых и индивидуальных приборов потребления коммунальных ресурсов с функцией дистанционной передачи данных.

Уже с 1 января 2020 года все вводимые в эксплуатацию многоэтажные дома будут по умолчанию оснащаться "умными" системами учета энергетических ресурсов. Это избавит жильцов от необходимости ежемесячно передавать данные счетчиков в управляющую компанию или поставщику услуг.

Сейчас "умные" счетчики уже устанавливаются в домах Казани. О планах установить такие счетчики сообщают и поставщики ресурсов Москвы.

Сайты управляющих компаний вскоре заменят мобильные приложения. В них можно будет узнать о собрании собственников и причину отключения воды. В перспективе такие приложения будут отвечать за все жилищно-коммунальные услуги. Их разработчики надеются, что через приложения жильцы домов будут выбирать все: от мастера по ремонту стиральной машины до мойщиков окон.

УК активно запускают собственные сайты и расширяют их функционал. Однако они сильно отстают от приложений, в том числе по скорости информирования. Пользователи сайта узнают важную информацию при его посещении, приложение позволяет настроить уведомление о важных новостях.

В подавляющем большинстве сайты УК неудобны для просмотра с мобильного телефона, а основной поток пользователей сейчас пользуется Интернетом именно с мобильных устройств.

В Москве в скором времени начнется программа установки "умных" домофонов. Они позволяют использовать смартфон или отпечаток пальца для входа в дом. А также оснащены кнопкой вызова экстренных служб. Это позволяет оперативно сообщить о пожаре, а детям, гуляющим во дворе, вызвать помощь, если им угрожает опасность.

Уже реализованные проекты "умных" многоэтажек в основном оснащены энергосберегающими решениями. К примеру, сегодня в стране есть единичные примеры новостроек, работа систем которых полностью автоматизирована. Температуру в помещениях измеряют специальные датчики, которые также могут выявить несанкционированные утечки тепла.