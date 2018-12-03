Катар покинет Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 1 января 2019 года после 57 лет членства в картеле. Это самый скромный добытчик нефти в ОПЕК и самый крупный производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире. На этом Катар и сосредоточится. Новость наделала шуму в прессе, но отпечатка на биржевых торгах не оставила, так как рынок нефти напитался оптимизмом после саммита G20.

О намерении Катара покинуть ОПЕК в понедельник сообщила государственная нефтекомпания Qatar Petroleum. Министр энергетики страны Саад бен Шарида аль-Кааби рассказал, что тем не менее представители страны намерены присутствовать на встрече стран-экспортеров 5 и 6 декабря в Вене, где пройдет саммит ОПЕК, а затем - саммит ОПЕК+. Для Дохи сейчас важнее закрепить позиции международного лидера в экспорте СПГ, обратил внимание Саад бен Шарида аль-Кааби. Он подчеркнул, что в решении Дохи нет политики, а ОПЕК о нем уведомлена.

"Для меня вкладывать усилия, ресурсы и время в организацию, в которой мы очень маленький игрок, <...> на практике это не работает, поэтому для нас лучше сосредоточиться на нашем потенциале роста", - передало слова министра энергетики агентство Reuters. Один из делегатов ОПЕК на условиях анонимности оценил эту новость как символический шаг, но добавил, что Доха "играла большую роль в истории ОПЕК".

Сейчас в картель входит 15 стран, включая Катар. Крупнейший производитель нефти - Саудовская Аравия, она же стоит негласно во главе картеля. Летом прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, а также не входящие в ОПЕК Бахрейн и Египет бойкотировали на политическом и экономическом уровне связи с Катаром, обвинив его в спонсировании террористов. Доха отвергла обвинения, связав их с посягательством на свой суверенитет. Саад бен Шарида аль-Кааби, предвидя политизацию решения о выходе из ОПЕК, подчеркнул, что оно не ассоциировано с дипломатическими спорами. Запрет на торговые и туристические связи, введенный арабскими странами, стал одним из ключевых аргументов для выхода Катара из ОПЕК, солидарен старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

По данным вторичных источников ОПЕК, добыча в Катаре в октябре этого года составляла 609 тысяч баррелей в сутки, при этом в рамках сделки ОПЕК+ по регулированию добычи нефти Доха брала на себя обязательства держать производство на 30 тысяч баррелей в сутки ниже октября 2016 года. По факту страна перевыполняет сделку, так как добыча там сокращена на 39 тысяч баррелей.

Выход Катара из сделки ОПЕК+ в теории снизит обязательства других стран по сокращению добычи

Пока неясно, останутся ли у Катара обязательства в рамках сделки по регулированию добычи после выхода из картеля. Если нет, то это, с одной стороны, облегчит задачу ОПЕК+. Технический комитет в рамках соглашения сообщал министрам энергетики, что для балансировки рынка странам надо суммарно сократить производство в следующем году на 1,36 миллиона баррелей в сутки, а уход Катара автоматически сокращает обязательства до 750 тысяч баррелей. С другой стороны, это не означает физического ухода катарской нефти с рынка.

В любом случае решение Катара выйти из картеля не повлияло на котировки: нефть Brent в понедельник поднялась выше 62 долларов за баррель против менее 58 на минувшей неделе. Поводом для позитива стали итоги встречи лидеров США и Китая, которые ставят на паузу торговый конфликт (это может подстегнуть мировой спрос на энергоресурсы). Кроме того, лидеры России и Саудовской Аравии заявили о готовности продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.