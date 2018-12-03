Принят Государственной Думой 8 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4136; 2006, N 10, ст. 1068; 2009, N 52, ст. 6451; 2014, N 19, ст. 2306; N 49, ст. 6928; 2017, N 31, ст. 4779; 2018, N 32, ст. 5128) следующие изменения:

1) абзац семнадцатый части второй статьи 5 изложить в следующей редакции:

"ежегодное утверждение перечня проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей (далее - перечень кинофестивалей) в соответствии с критериями отнесения кинофестивалей к международным кинофестивалям и порядком формирования и изменения перечня кинофестивалей, определяемыми Правительством Российской Федерации.";

2) часть первую статьи 51 изложить в следующей редакции:

"Осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, не допускается, за исключением показа фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и показа фильма на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале, который включен в перечень кинофестивалей и общая продолжительность которого составляет не менее трех и не более пятнадцати дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более пяти раз, а в случае проведения мероприятий данного кинофестиваля с периодичностью более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать пятнадцать дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее трех дней подряд и суммарное количество показов такого фильма на всех мероприятиях данного кинофестиваля не должно превышать пять раз, а также за исключением некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации. Не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы, а также в случае показа фильмов зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках культурного обмена между Российской Федерацией и иностранным государством.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин