Кириенко: Количество добровольцев выросло в два раза

В течение года российские волонтеры нашли более 10 тысяч пропавших человек. Всего в волонтерских акциях в 2018 году приняли участие более 14 миллионов россиян. В понедельник первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги года волонтера, выступая на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве 2-5 декабря.

Он рассказал, что число добровольцев за этот год увеличилось в два раза.

"Наверное, главный итог года волонтера и добровольца, объявленного указом президента, в том, что ничего не закончится этим годом. Посмотрите, у нас в декабре прошлого года, в 2017 году, 7 миллионов человек сказали, что принимали участие в каких-то добровольческих, волонтерских акциях. Вот сейчас уже - год еще не закончился - более 14 миллионов человек. В два с лишним раза", - сказал представитель Кремля.

Интерес к теме добровольчества вырос и среди интернет-аудитории. Об этом говорит статистика поисковых запросов.

"Количество запросов только в "Яндексе" - это запросы "как можно поучаствовать в волонтерских акциях", "как я могу помочь другим людям" - в два с половиной раза больше стало", - подчеркнул Кириенко.

Сама работа волонтеров стала вызывать больше доверия у людей. Данные социологических опросов показывают, что выросло количество россиян, которые говорят о пользе добровольчества.

"Когда только начинался год волонтера, 61% жителей нашей страны говорили, что они доверяют волонтерам, что они считают важным и полезным деятельность волонтерских добровольческих организаций. Но за этот год количество таких людей увеличилось. Еще почти 30%, которые год назад сомневались, сегодня говорят, что поддерживают и одобряют деятельность волонтера. Таких людей сегодня в стране почти 90%", - рассказал Сергей Кириенко.

О реальной пользе добровольчества говорят и другие цифры. По словам Кириенко, более 10 тысяч потерявшихся человек, в первую очередь детей, было найдено отрядом "Лиза Алерт" и "Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям". Кроме того, более тысячи фельдшерско-акушерских пунктов было отремонтировано с помощью волонтеров-медиков.

По мнению представителя Кремля, то количество добрых дел, которые волонтеры совершили за этот год, говорит о том, что год добровольца не закончится никогда.

Сергей Кириенко отдельно обратился к журналистам с просьбой не прекращать активное освещение деятельности волонтеров и после завершения года добровольца.

"Отдельное спасибо вам, СМИ, потому что вы очень хорошо рассказывали в этом году о волонтерах. Я вас очень прошу не прекращайте это делать 31 декабря. Надо рассказывать об этих людях, потому что они и есть герои нашего времени", - заявил он.

О том, что 2018 год будет посвящен добровольчеству, Владимир Путин объявил в начале декабря прошлого года на концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Добровольческий форум проводится в России в пятый раз, при этом впервые он получил международный формат.