Кодексу законов о труде в декабре исполняется сто лет

Сто лет назад, в декабре 1918 года, вступил в силу первый Кодекс законов о труде - КЗоТ РСФСР. Он стал не только одним из первых кодифицированных актов Советской России, но и одним из первых в мире. Более ранний правовой акт такого рода появился лишь во Франции, где в 1910 г. была осуществлена кодификация трудового законодательства.

Принятию кодекса предшествовала почти годовая работа - не так много, если учесть, что система трудовых отношений была существенно изменена после социалистической революции. В октябре 1917 года к власти в стране пришел пролетариат. В соответствии с марксистской доктриной, пролетарии были людьми, наиболее травмированными необходимостью продавать свой труд, чтобы обеспечить себе пропитание. Этот немногочисленный и не очень образованный слой населения должен был привести человечество к всеобщему благу и процветанию путем победы труда над капиталом.

Тыловое ополчение

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Была объявлена всеобщая трудовая повинность, закрепленная в принятой в январе 1918 года Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Затем она перешла и в Конституцию РСФСР 1918 года, в которой был записан парафраз известного изречения апостола Павла: "Не трудящийся да не ест". Причем имелся в виду именно тяжелый физический труд. Это был своеобразный налог, которым обложили сначала только "эксплуататоров", а потом и всех остальных. По мнению вождя революции В.И. Ленина, труд обязательно должен основываться на принуждении при регулирующей роли государства: "Субботники, трудовые армии, трудовая повинность - вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда". Это касалось всех без исключения, даже лидеров большевиков.

На второй день после Октябрьской революции был создан Народный комиссариат труда во главе с А.Г. Шляпниковым - главный орган, призванный осуществлять трудовую политику. Декрет СНК от 20 июля 1918 года "О тыловом ополчении" вводил строгий учет всего трудоспособного населения, не подлежащего призыву в Красную Армию и облегчающего призыв "в тыловое ополчение".

Понятно, что граждане восприняли перспективу работать "за идею" без должного энтузиазма, и многие стремились уклониться от этой почетной обязанности. Владимир Ильич жестко требовал ставить уклонистов "чистить сортиры", сажать в тюрьму или в карцер с последующей выдачей "желтых билетов", либо расстрелять на месте "одного из десяти богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов". Наряду с этим был принят ряд законодательных актов о труде, заметно облегчивших участь пролетариев.

Без права уволиться

Это был прежде всего Декрет СНК РСФСР от 29 октября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне", вводивший 48-часовую рабочую неделю и 8-часовой рабочий день. При этом в канун Рождества Христова (24 декабря) и праздника Св. Троицы работа оканчивалась в 12 часов дня. Вся остальная работа, производимая в такое время, когда по расписанию рабочего времени не полагается работать, считалась сверхурочной, оплачивалась в двойном размере, не допускалась более 50 дней в году.

Кроме того, "продолжительность сверхурочной работы каждого отдельного рабочего не должна ни в каком случае в течение двух суток подряд превосходить 4 часа". Запрещался ночной труд детей в возрасте до 16 лет, а с 1 января 1919 года запрещалась в целом работа по найму всех лиц, не достигших 15 лет, с 1 января 1920 года - не достигших 20 лет.

Такого рода новеллы были чрезвычайно передовыми для того времени с точки зрения правового обеспечения прав трудящихся. Особенностью вступления данного закона в силу было его сообщение по телеграфу.

11 декабря 1917 года ВЦИК и СНК РСФСР было принято Положение о страховании на случай безработицы, которым безработными признавались все трудоспособные лица, главным источником существования которых являлась работа по найму, и при условии, что данные лица не могли найти себе работу и были зарегистрированы на бирже труда. С четвертого дня поиска работы у безработного возникало право на получение пособия.

В области социального обеспечения трудящихся Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 года "О страховании на случай болезни" распространил страхование за счет средств работодателей на всех наемных работников и на все виды потери трудоспособности с возмещением полного заработка. Всего с конца 1917 года и в 1918 году было принято несколько десятков нормативных правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих трудовые отношения.

Проект КЗоТа был принят за основу на заседании ВЦИК и после коллективной доработки в декабре 1918 года вступил в действие. Он был опубликован и "выставлен во всех советских учреждениях на видном месте". Кодекс имел девять разделов, 137 статей, а также введение и пять приложений. Он в полной мере сохранял принудительный характер труда. Устанавливалась трудовая повинность для всех трудоспособных граждан в возрасте от 16 до 50 лет, кроме беременных женщин и временно нетрудоспособных лиц. Учащиеся всех школ выполняли трудовую повинность в школе.

Широкое использование принудительного труда стало одной из причин глубокого экономического кризиса, приведшего к НЭПу

КЗоТ предусматривал особенности испытательного срока, основания и порядок увольнения. Так, при увольнении по собственному желанию работнику могло быть отказано в этом. В соответствии со ст. 52, если орган рабочего самоуправления (фабрично-заводский комитет), ознакомившись с причинами оставления работы, найдет их неосновательными, трудящийся обязан продолжать работу.

В кодексе получили закрепление многочисленные социальные гарантии, которые, правда, не всегда находили реальное воплощение на практике. В эпоху военного коммунизма был принят ряд подзаконных актов, сокращавших, а то и вовсе отменявших их. Например, постановлением Совета труда и обороны (СТО) от 28 ноября 1919 года весь наличный состав предприятия, без различия пола и возраста, лишался права оставлять службу в нем по собственному желанию и мог быть уволен не иначе как с согласия соответствующих органов управления, а самовольное оставление службы каралось как дезертирство по законам военного времени.

На работу - под конвоем

Декретом Совнаркома от 29 октября 1918 года были созданы специальные отделы распределения рабочей силы. 3 мая 1919 года эти отделы были преобразованы в подотделы распределения и учета рабочей силы при местных отделах труда исполкомов Советов. Наконец, в октябре 1920 года эти органы были реорганизованы в Управления по учету и распределению рабочей силы.

Тогда же была введена только сейчас уходящая в историю трудовая книжка, которая изначально представляла собой многостраничный документ, содержавший исчерпывающие данные о гражданине. Помимо личных данных, в ней были графы о грамотности, образовании, профессии и судимости, о занятиях в 1914 и в 1917 годах, о месте жительства в июле 1914 года и в октябре 1917 года, о переменах в семейном и имущественном положении и другие сведения. Введение трудовых книжек позволяло взять на учет и контролировать все городское население независимо от классовой принадлежности и организовывать массовые переброски и мобилизации рабочей силы.

К проведению трудмобилизаций привлекались воинские части для проведения облав и этапирования трудармейцев, милиция, местные Советы и профсоюзы. Уже в 1920 году основная масса рабочей силы перераспределялась насильственно, путем трудовых мобилизаций. Их обычно объявляли центральные органы управления - СНК и СТО. Отношение к мобилизованным было соответствующее: их изолировали, охраняли и доставляли к месту работы этапами. Широкое использование принудительного труда, который, как известно со времен рабовладения, не может быть эффективным, стало одной из причин глубокого экономического кризиса, приведшего к НЭПу.

Новая реальность заставила кардинально пересмотреть принципы регулирования трудовых отношений. На основе Устава о промышленном труде дореволюционного 1913 года были выработаны условия трудового договора, и поныне сохраняющие свою актуальность: 1) работник на время предоставляет свою рабочую силу, т.е. обязуется выполнять определенную работу; 2) от нанявшегося по трудовому договору требуется личное выполнение работы; 3) работник подчиняется хозяйской власти работодателя (в современном звучании - правилам внутреннего трудового распорядка); 4) нанявшийся имеет право на вознаграждение за труд, независимо от того, воспользовался работодатель его трудами или нет.

Тем не менее продолжала существовать сильная зависимость трудящихся от своего единственного работодателя - государства. В социальном плане она проявлялась в милитаризации и мобилизации труда для решения стратегических задач, идеологии заботы "пролетарского" государства о людях труда, жестких, иногда уголовных мерах к нарушителям трудовой дисциплины, всеобщности требования беспрекословного подчинения системе, организации, трудовому коллективу. Плюс ко всему поменять место работы было очень сложно, а тех, кому это удавалось сделать несколько раз, называли летунами и считали неблагонадежными элементами со всеми вытекающими последствиями.