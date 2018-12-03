Комплекс "Панцирь-С" сможет эффективнее сбивать беспилотники

Минобороны объявило тендер на проведение летных испытаний зенитной управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса ПВО "Панцирь-С1М". Работы по этому проекту планируется завершить в ближайшее время, а на опытную проверку и передачу нового боеприпаса заказчику военные отводят еще год.

"Панцири" уже успели зарекомендовать себя достаточно эффективным средством борьбы с воздушными целями. Комплекс ПВО малой дальности вооружен 12 ракетами 57Э6М-Е и 1400 снарядами к этим установкам. Кроме того, на нем стоит пара двуствольных скорострельных пушек калибра 30 мм. Такой серьезный зенитный арсенал позволяет при любой погоде, днем и ночью уничтожать все современные и перспективные средства воздушного нападения, находящиеся на дальности до 20 километров и высотах до 15 км.

Свои отменные боевые качества "Панцирь" успел подтвердить в Сирии, где комплексы прикрывают нашу авиабазу Хмеймим и позиции зенитных ракетных систем С-400. Известно, что в том числе с помощью ракетно-пушечных "Панцирей" российские военные в нынешнем году успешно отбили десять атак разведывательных и ударных беспилотников террористов. Достаточно вспомнить, как в ночь с 5 на 6 января боевики направили к нашей авиабазе сразу 13 кустарно изготовленных дронов самолетного типа. Шесть из них уничтожили с использованием средств радиоэлектронной борьбы, остальные семь - комплексом "Панцирь-С". Были сообщения, что расчеты этого комплекса неоднократно поражали в Сирии и различные ракеты. Характерно, что данный факт подтверждают даже американские эксперты. А выходящий в США журнал National Interest вообще назвал "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников.

По оценке издания, такой эффективной системы ПВО ближнего действия, как у России, в Соединенных Штатах не существует. В журнале написали, что российский "Панцирь" выступает в качестве окончательной линии обороны, встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотники и даже ракетную артиллерию. Далее следовал вывод: эта способность "Панцирей" имеет решающее значение именно сегодня, во времена широкого распространения ракетного оружия.

Теперь эта современная российская самоходная зенитка получит еще и специальную ракету против дронов. Ранее заместитель гендиректора НПО "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов заявил "Интерфаксу-АВН", что с принятием ее на вооружение радиус действия "Панциря" увеличится с 20 до 30 км.

Но самое главное, что оснащенный мощными фазированными антенными решетками этот зенитный ракетный комплекс не только сможет оперативно засекать и сбивать крупные воздушные цели, вроде самолетов и вертолетов, но поражать и совсем небольшие объекты - вроде квадрокоптера или самодельного беспилотника.