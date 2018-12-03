Я помню Александра Александровича Козлова еще тридцатилетним министром, но региональным. До сих пор не могу понять, как у него получилось "закрыть" самую "протекающую" часть нашей жизни - ЖКХ. Но в его министерские зимы Приамурье не замерзало. Потом этот молодой человек выиграл выборы мэра Благовещенска, а затем стал губернатором Амурской области.

В мае президент назначил его министром по развитию Дальнего Востока. Самой большой и самой отдаленной части России. Наш первый разговор с федеральным министром в тиши московского кабинета часто прерывался звонками, подписанием срочных бумаг. Он честно признался, что не выспался. Говорит, забыл, когда рано ложился спать.

Голова страны в Москве

С каким чувством я зашел в этот кабинет?

Когда работал в регионе - министром, мэром областного центра, губернатором, - у меня всегда было полное ощущение моей работы. Я ее чувствовал кончиками пальцев. Когда я первый раз зашел в этот кабинет в качестве министра, мне хотелось как можно быстрее начать чувствовать работу так, как я привык, кончиками пальцев. Это когда, образно говоря, дотрагиваешься до вопроса, и он тебе понятен.

Сидя здесь, ты должен чувствовать и понимать механизмы решения многих вопросов на Камчатке или Колыме. Моментов разных: от льготных билетов до решения больших и малых задач предпринимателей.

Сегодня это ощущение участия уже начинает приходить. Смотришь новости, встречаешься с людьми, по большинству вопросов и проблем я, что называется, в материале.

Мне легче работать, потому что я дальневосточник, и прошел многие ступеньки той жизни и работы. Позиции и проблемы регионов и муниципалитетов понимаю с первых слов.

Отсутствие федерального опыта работы и знания "коротких" дорог порой мешает. Но это дело наживное и приходящее. Поэтому, когда мне часто задают вопрос: "А почему ваш главный офис в Москве?" - всегда отвечаю, что большинство вопросов решается здесь, в Москве.

Простой пример: сегодня - встреча с руководителем минстроя Владимиром Якушевым. Разнятся цифры стоимости квадратного метра жилья для дальневосточников: статистика дает одни цифры, в приказе минстроя они другие. Мы собрали реальные цифры стоимости квадратного метра жилья на Дальнем Востоке. Но ехать-то мне нужно в Минстрой России, решать, убеждать и доказывать придется там.

Вопросы по перелетам на Дальний Восток - их много, они разной сложности, все их нужно решать совместно с минтрансом и Росавиацией. Одним словом, голова страны находится в Москве, поэтому и наше министерство тоже в столице.

Пример совместной работы - вопрос субсидирования льготных авиабилетов для дальневосточников, мы его прорабатывали совместно с министром транспорта Евгением Ивановичем Дитрихом. Когда все комплексно "прокручено", то есть и результат. Решением правительства России на это социально важное направление было дополнительно выделено более семисот миллионов рублей. В постановлении правительства поменяли время субсидирования. Программа из сезонной стала круглогодичной.

Дальний Восток на семь дней "переехал" в Москву вместе со своим уникальным чаем, морскими деликатесами и яркими сувенирами. В столице открылась Дальневосточная ярмарка. Фото: Александр Корольков

Включили в льготную категорию и многодетные семьи дальневосточников, а это 125 тысяч человек. Население целого города.

Совместно с минтрансом создали рабочую группу по этому очень важному вопросу. Евгений Иванович был инициатором ее создания. Стало легче и понятней работать.

Жизнь как ручные весы

Позиции бюджета страны должны быть серьезно и обоснованно защищены. Иначе можно тарифы на ЖКХ по всей стране сделать по три рубля. Но возникает вопрос: за чей счет? Если за счет гражданина, то надо все серьезно, честно и аргументированно обосновать.

Если за счет бюджета, то оснований и обоснований не меньше. Здесь, как на ручных весах, видно все. Если стоит 100 рублей - надо понимать, кто и почему должен платить 30 рублей и 70 соответственно. Главное, чтобы в этой калькуляции было лучше и легче нашим людям. Государство же из них состоит.

К примеру, почему авиакомпаниям не сделать тариф в 10 тысяч рублей вместо 15 тысяч? Сделаете 10 тысяч, тогда у вас полетят 150 человек вместо 100. По кругу вы получите ту же самую прибыль, но перевезете больше людей. В результате общество от этого только выиграет. И авиаторы не останутся в убытках, и больше людей совершат перелеты. Всем будет хорошо, но подобные решения принимаются не сразу и не так быстро, как хочется. Нужно объяснять, доказывать, а порой и убеждать.

Замечу, что в комплексном плане магистральной инфраструктуры, который рассчитан до 2024 года, запланирован 21 миллиард рублей на субсидирование региональных авиаперевозок.

Палатка примера

В результате своих рабочих поездок по Дальнему Востоку еще раз убедился, насколько важна роль личности в жизни населенных пунктов и целых регионов. В Магаданской области есть райцентр Палатка, это административный центр Хасынского района.

Поселок небольшой, но там несколько фонтанов,они там очень красивые, со сложной системой подсветки. Многоэтажные дома поселка раскрашены в яркие, радующие глаз цвета. Во дворах красивые инсталляции.

Детские площадки - очень красочные, продуманные, целые городки для детворы. Всю эту красоту содержит местный бизнес. Не думаю, что там бизнес самый богатый и самый успешный. Нет. Просто есть лидер, депутат областного Заксобрания Александр Басанский, который сумел все организовать.

Защищенные позиции

Грамотный план - это половина успеха. А главное, что мы хотим? Какие цели видим в финале принятых решений?

Чего больше всего хотят дальневосточники? Их желания схожи с желаниями большинства жителей нашей страны. Люди хотят стабильности.

Но тут не должно быть перекосов: если я житель Дальнего Востока, только поэтому у меня должно быть все лучше и быстрее. Это, конечно, высший пилотаж, но отдает неким иждивенчеством.

Главное, человек должен иметь возможность работать и стабильно зарабатывать. На Дальнем Востоке за тысячи километров от центра страны живут люди. И они должны там жить. Там у них случилась первая любовь и первый поцелуй, там родные могилы. На той земле их жизнь, и уезжать им некуда да и незачем.

Наша задача - сделать их жизнь максимально стабильной, чтобы человек мог нормально жить, купить машину, съездить в отпуск. Заработать, а если на что-то он берет кредит, то чтобы у него была возможность его вовремя погасить.

Чтобы там были врачи, учителя, тренеры, которые будут учить и развивать детей. Это все я называю "защищенные позиции". Вот наша задача состоит в том, чтобы этого "защищенного" было как можно больше.

Теперь вопрос, как это сделать? Что этому мешало? И какие моменты должны быть прорывными?

Это все с неба не берется, обязательно нужен источник, из которого будут поступления и заработки. Лучше производства ничего нет и не будет.

В моей родной Амурской области поставили памятник челноку как одному из представителей предпринимательства 90-х и начала нулевых годов. Когда мы были студентами, проходили практику не на предприятии, а "челночили", возили сумки с товаром из соседнего Китая. Хорошо это было? Нет, конечно. Но челночество было источником средств выживания в то время.

Сегодня в Приамурье реализуются серьезные нефтегазовые проекты. Часто можно услышать ироничное: вот пришла эта "труба"…

Не труба пришла, а целая газохимическая отрасль, строятся мощные заводы, жилые микрорайоны, создается инфраструктура. Тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Появляются востребованные профессии, ход и качество жизни меняются.

В районе Благовещенска идет строительство моста через Амур в соседний Китай. Больше года потратили на подготовку инфраструктуры, нужно было подвести электроэнергию к месту строительства, строителям перебазироваться для того, чтобы синхронно и вовремя начать строительство с нашими китайскими партнерами.

Скоро по Дальнему Востоку начнется строительство и реконструкция 19 аэропортов. Это все работа. Большая, кропотливая и каждодневная.

Так должно быть по всем направлениям: медицина, социальная сфера, образование.

Рычаги для успешной жизни

Присоединение Забайкалья и Бурятии к Дальневосточному федеральному округу - шаг верный и своевременный. Жизнь к этому привела.

В разговорной речи часто говорят: Дальний Восток и Забайкалье. Люди их не разделяют. Республика Бурятия и Забайкальский край имеют хорошую ресурсную базу, есть там месторождения золота, каменного угля, цинка, серебра и минералов.

Благодаря укрупнению у округа появился еще один сосед - Монголия. Президент этой страны дважды был на форуме во Владивостоке. Свой первый зарубежный визит он совершил именно на Дальний Восток. А это хороший знак.

Забайкалье - регион сложный. К сожалению, он в какой- то степени брошенным оказался. Сегодня наше министерство при поддержке вице-премьера правительства России Юрия Петровича Трутнева имеет уже готовые инструменты помощи этому региону. Их несколько. Это федеральная программа создания территории опережающего развития. Это не просто красивые слова, а реальные рычаги для более успешной жизни. Налоговые льготы на прибыль - первые пять лет предприятия там полностью освобождены от этого налога, следующие пять лет платят 12 процентов.

Льготы на налог на имущество, на земельный налог, ускоренная процедура возмещения НДС, режим свободной таможенной зоны и много других.

Своя земля

Работает программа "Дальневосточного гектара", больше 46 тысяч человек стали ее участниками. Часто о ней говорят как о некой программе переселения, но это не так. Гектар - это упрощенный механизм получения земли в пользование.

Здесь победили бюрократию - это большое дело. Еще несколько лет назад оформить землю в собственность было совсем непросто. Через гектар постепенно прививается чувство ответственности за землю.

Например, пасечник много лет подряд на период медосбора вывозит свои ульи в определенное место, когда это место не его, он за него никак не отвечает. Ну сгорит поле, так сгорит, дальше или ближе поставлю свои ульи. Примерно так рассуждали люди. Делов-то. Не мое, не жалко.

А вот когда ты узаконил эту землю, то отношение к ней совсем иное. Она твоя. Так человек становятся хозяином.

За тысячи километров от центра страны живут люди. Наша задача - сделать их жизнь максимально стабильной, чтобы человек мог купить машину, съездить в отпуск. Чтобы там были врачи, учителя, тренеры

Основа принятия закона о дальневосточном гектаре заключалась в том, чтобы люди без бюрократизма и проволочек могли взять себе участок земли, а не тратить деньги на его покупку. Деньги лучше потратить на созидание на этой земле.

У дальневосточников есть возможность инвестировать деньги в социальные объекты, в этом году по программе развития Дальнего Востока начали строить более 160 объектов. Если итожить, то скажу, что два региона, которые перешли в Дальневосточный федеральный округ, получат дополнительные рычаги развития. Хуже их жизнь точно не станет. Наша задача - им помочь, образно говоря, дать дополнительные удочки для ловли рыбы.

Наше министерство имеет территориальный характер и иногда является неким раздражителем. Но чтобы не быть раздражителем, надо иметь больше профессионализма внутри министерства. Это я вам говорю честно. И над этим мы работаем.

С коллегами нужно общаться по принципу правильности принятия решения. Если у коллег нет собственных ресурсов для принятия некоторых решений, надо не бояться ставить эти задачи перед правительством, руководством страны. Бояться не нужно: работа, дело, результат - это главное. Не все можем сегодня, но надо четко понимать, что нам нужно делать завтра, а что послезавтра.

Добавится ли штат министерства в связи с укрупнением региона? Честно говоря, хочется понимания в этом вопросе. Ведь добавился большой объем работы, который без дополнительных сил сделать будет проблематично.

Металл устает, а люди тем более…

Из шести месяцев примерно три я провел в командировках по региону. Пусть не сложится впечатление, что катается за государственный счет. Каждая командировка - это не только знакомство с регионом и его людьми, это работа, решение разных вопросов.

Прилетел в Якутию, у руководства республики было готовое решение: забрать у одного из предприятий дополнительные деньги на другие нужды. А когда вместе сели, посчитали, внимательно разобрались - поняли, что забирать не нужно. Целесообразно оставить на развитие. От этого будет больше пользы.

Образно говоря, когда ты потрогаешь ситуацию своими руками, у тебя часто складывается иное понимание и ощущение этой ситуации. С высоты московского кабинета жизнь кажется иной, а когда побываешь на месте, то зачастую картинка меняется…

В гости по-соседски

Дальний Восток - регион пограничный. Когда Америка и подыгрывающая ей большая часть Европы душат нас санкциями, то не использовать мощный потенциал Азии - просто не по-государственному. Азия граничит с Дальним Востоком, многие азиатские страны готовы вкладывать средства в разные проекты.

Но граница накладывает и большую зону ответственности. Нужно жить так, чтобы было максимально комфортно друг к другу в гости ходить. Кстати, после присоединения Забайкальского края к ДФО почти вся российско-китайская граница проходит по нашему округу. За его пределами остается только 50 километров границы, которые проходят в Республике Алтай.

Соседний Китай - это крупнейшая экономика мира. По объему ВВП - вторая, а по объему экспорта - первая в мире. Это огромный рынок. Китай - наш стратегический партнер, сегодня дружба между нашими странами находится на высочайшем уровне. Наши китайские соседи особо ценят дальневосточную продукцию сельского хозяйства и продукты ее переработки. Не секрет, что наши продукты экологически чистые. Соседи прекрасно об этом знают.

Жизнь с ее технологиями открывает серьезные перспективы электронной коммерции. Сегодня онлайн-продажи стали делом будничным. Недавно в Благовещенске прошел целый международный форум, посвященный электронной коммерции.

На прошедшем Восточном экономическом форуме президент Южной Кореи попросил о том, чтобы регионам Дальнего Востока плотнее завязывать экономические, социальные контакты с Республикой Корея. Потенциал у такого сотрудничества огромный.

Мы готовили встречу дальневосточных губернаторов с ним в городе Пхохан, между нашими странами точек соприкосновения по-настоящему много. Господин Мун Чжэ Ин на форум в город Пхохан приехал на эту встречу, пообщался с дальневосточными губернаторами. Разговор получился плодотворным. Следующая встреча пройдет на нашей стороне, во Владивостоке, есть договоренность, что она выйдет за рамки знакомств и намерений. В каждом регионе есть свои конкретные и яркие проекты, которые с корейскими партнерами могут быть реализованы.

Приграничье, тем более приграничье дружеское, не может не общаться. Поэтому туризм в нашем регионе развит и ему есть еще куда расти. В следующем году будут сданы в эксплуатацию два международных мостовых перехода - в Еврейской автономной области и Приамурье.

О министерской службе и дружбе

Как проходит мой обычный рабочий день? Я пытаюсь больше времени уделять не самому совещанию, а подготовке к нему. Когда совещание идет пять часов - это не есть хорошо. Моя задача - разобраться с причинами невыполненных решений, министерство должно работать в любое время. На месте ты или в командировке, шестеренки должны крутиться с одинаковой скоростью. Моя задача - завести и отладить этот механизм.

Дружат ли между собой министры? Скажу так, если люди совместно решают определенные задачи, эта работа их объединяет. Они будут здороваться при встрече, симпатизировать друг другу, уважать и ценить. Общее дело сближает. Вообще содружество родов войск для достижения единой цели - дело замечательное.

Эффективен ли Восточный экономический форум? Однозначно - да! Форум стал федеральной и международной площадкой не только бизнес-сообщества, но и политической площадкой, местом встреч руководителей государств. Те вопросы, которые там озвучиваются, помогают решать многие застарелые проблемы. Форум дает прямую возможность руководству страны показать реализованные проекты или, наоборот, проблематику.

Например, в павильоне Чукотки видны разные грани ее жизни, в павильоне Амурской области можно увидеть, как идет строительство моста через Амур, или услышать живой рассказ о хоккейном мачте на льду пограничной реки между командами России и Китая. Разве это плохо?

Встреча инвесторов: на форуме одновременно встречаются все, кто занимается Дальним Востоком. От президента страны до предпринимателей.

Столица России на несколько дней перемещается на Дальний Восток. Бизнесмен может подойти к министру и проговорить с ним любой вопрос. Инвесторы задают вопросы президенту России и получают на них ответы. Надзорные, фискальные органы присутствуют, вникают, погружаются в материал. Разве это плохо? За несколько дней принимается много важных и нужных решений. Закладывается фундамент будущего.

Сам форум становится более масштабным: в этом году в нем принимали участие шесть тысяч делегатов, а в прошлом году их было на тысячу меньше.

Нас мало, и это плохо

Дни Дальнего Востока открываются в Москве. В это "дальневосточное время" в центре столицы покажут разные грани жизни большого региона. Все 11 субъектов нашего огромного округа будут представлены.

Много акцентов сделано на столичную молодежь. Молодым специалистам, которые учатся в московских университетах и академиях, будет дана возможность лучше узнать Дальний Восток, заинтересоваться этим краем и, может быть, попробовать там свои силы.

К примеру, учится молодой человек в Российском университете нефти и газа им. И.М. Губкина и не знает о тех грандиозных проектах, которые на Дальнем Востоке реализует "Газпром".

Он не знает, где себя реализовать, а в городе Свободный таких специалистов ждут, ищут и рады им. Он может туда поехать и прекрасно там состояться.

Важный момент: на дальневосточном фестивале будет дан старт олимпиаде "Ближе к Дальнему", которая позволит школьникам получить дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы нашего региона.

У нас одна проблема - нас мало. Дальневосточный федеральный округ сегодня - это 40 процентов всей территории России. Что накладывает свой отпечаток.

От Благовещенска до амурского райцентра Экимчан более 900 километров, от Москвы до Калуги или Тулы намного быстрее можно доехать. И руководство страны это не может не учитывать.

Понимаете, нет единых рецептов жизни и развития региона. Где-то нужна вахта, а где-то категорически нельзя переходить на вахтовый метод работы. Не нужно строить новые детские сады в глухом поселке в непроходимой тайге. Лучше вложить эти деньги в ближайший райцентр, а в эпицентре таежной глуши работать вахтой. Но тогда в райцентре будет более качественная жизнь у людей. По здравому смыслу должно быть так.

Отток населения? Миграция внутри страны всегда была и будет.

Мир стал открытым, границы - условными, один клик в поиске интернета - и нет границы. Молодежь этим живет. Наша задача - дать молодым возможность максимально проявить себя там, где они родились, а не ехать на другой конец страны. Технологии сильно влияют на жизнь людей.

Сегодня дойкой на мегаферме управляет компьютер, раньше на такую же ферму несколько автобусов доярок привозили. Строители приехали, построили и уехали. Военные тоже передислоцируются.

Еще век назад большая часть населения страны жила в деревне, сейчас - в городах. Законы миграции таковы, что сегодня люди больше тянутся к мегаполисам. А на Дальнем Востоке проблемы копились десятилетиями, не хватает современных дорог. Чем севернее, тем больше направлений, а не дорог… Это только небольшая часть составляющих людского оттока.

В одночасье эти проблемы не решить. Но поверьте, идет ежедневная, кропотливая работа по повышению качества жизни региона.

Святые моменты

Трудно ли мне привыкать к московской жизни? Я никогда не жил в Москве, незнаком со многими аспектами столичной жизни, все приходится открывать для себя заново. Хотя и времени на это особо нет. Но приходится.

О чем сожалею? У меня единственное непреходящее сожаление: мало времени остается на семью. Хочется больше внимания дарить жене, дочке. Но пока не получается…

Когда последний раз маме звонил? Два дня назад, она у меня живет на Сахалине, кроме занятости надо еще и временную разницу учитывать. Но где бы ты ни был, есть в жизни моменты, которые называю святыми. Мама в центре святого момента…

Из биографии

Александр Козлов родился в январе 1981 года в городе Южно-Сахалинске, большую часть детства прожил в городе Райчихинске Амурской области. Там окончил среднюю школу. По образованию юрист, выпускник Московской академии предпринимательства. Начинал работать юрисконсультом в компании "Дальвостокуголь", которая располагалась в городе его детства. Быстро прошел ступеньки карьерной лестницы до генерального директора "Амурского угля".

В 2011 году стал самым молодым министром в правительстве Амурской области, он возглавил "расстрельное" министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

В 2014 году победил на выборах градоначальника Амурской столицы. После ухода Олега Кожемяко на должность губернатора Сахалинской области Александр Козлов стал и.о главы региона, в сентябре 2015 года победил на главных выборах Приамурья. Люди его избрали губернатором области.

С мая 2018 года возглавил министерство по развитию Дальнего Востока. Женат, его супруга психолог по образованию, в семье растет маленькая дочь Алиса.

Любит играть в хоккей. Много лет остается абсолютным трезвенником.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Справка "РГ"



Дальневосточный федеральный округ - крупнейший по размерам округ РФ. Его площадь составляет почти семь миллионов квадратных километров. Округ простирается от Республики Бурятия до Чукотки и Курильских островов. Округ граничит с Монголией, КНР, КНДР, по морю с США и Японией. Население такой огромной территории составляет около восьми миллионов человек. Здесь нет ни одного города-миллионника.



Из 11 субъектов Федерации, входящих в ДФО, единственная в стране автономная область - Еврейская автономия и единственный округ - Чукотский.



ДФО - самая малонаселенная часть России, по данным статистики, один человек проживает на одном квадратном километре. Здесь заработная плата в целом выше среднероссийских показателей. Но уровень жизни отстает от общенационального, такой парадокс получается ввиду дороговизны и тяжелых условий для жизни. Большинство районов округа относятся к районам Крайнего Севера или приравненных к ним.



Интересный штрих - автомобилей здесь больше, чем в других субъектах РФ. Камчатский край - национальный лидер по числу машин. Втрое место у Приморского края.