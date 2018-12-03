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03.12.2018 04:22
Рубрика: В мире

Крайне правые впервые в истории вошли в парламент Андалусии

Текст: Максим Макарычев

Небольшая крайне правая партия "Вокс" произвела сенсацию на ключевых региональных выборах, состоявшихся в воскресенье в испанской провинции Андалусия, самом густонаселенном, южном регионе страны с населением 8,4 миллиона человек, сообщает AFP.

Созданная в 2013 году партия выступает против миграции и за независимость Каталонии. После обработки более 99% бюллетеней она получает 12 мест в региональном парламенте.

Фото: EPA-EFE/VICTOR LERENA -- ATTENTION EDITORS
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Правая партия впервые входит в региональный парламент Испании после восстановления демократии в Испании, вызванной смертью диктатора Франсиско Франко в 1975 году. Прогнозы экспертов и опросы накануне выборов давали этой партии в лучшем случае пять мест.

"Андалузцы сделали историю и избавились от 36-летнего социалистического правления", - заявил лидер этой правой партии Сантьяго Абаскаль. Свои поздравления "испанским друзьям" направила глава французской правой партии "Национальное объединение" (бывший Национальный фронт) Марин Ле Пен.

Аналитики уже расценили состоявшиеся выборы, как удар по социалистическому премьер-министру Педро Санчесу и по позициям Испанской социалистической рабочей партии (ИРСП), которая отдельно или в составе коалиции правит Андалусией с 1982 года. Санчес, который управляет Испанией всего шесть месяцев, в ближайшее время должен объявить о начале парламентских выборов, которые пройдут в этой южноевропейской стране в следующем году и не сулят ничего хорошего ИРСП.

Социалисты получили худший результат в своей истории в Андалусии, "скатившись" с 47 до 33 мест (из 109) в региональном парламенте. С учетом того, что их союзники - радикальные левые из объединения "Андалусия, вперед" - будут иметь 17 депутатских мандатов, вместе они не смогут рассчитывать на получение абсолютного большинства в 55 из 109 мест и, таким образом, сформировать региональное правительство.

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Причиной столь оглушительного поражения левых стало то, что они не смогли снизить крайне высокий уровень безработицы, справиться с потоками мигрантов, а также оказались вовлечены в громкий скандал, связанный с началом судебных процессов в отношении двух бывших глав региона.

В сложившейся ситуации, отмечают наблюдатели, гораздо более реалистичным выглядит альянс правых с консерваторами из Народной партии, которые выиграли 26 мандатов, и либеральной партией "Сьюдаданос", получившей 21 депутатское кресло.

Объединив силы с "Вокс", две правые партии будут иметь большинство в парламенте с 59 местами, позволяющее сформировать региональное правительство. Ни одна из сторон не исключила этот беспрецедентный альянс.

В мире Европа Испания
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