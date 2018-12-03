КС РФ разрешил регионам штрафовать за парковку на газонах

Конституционный суд РФ подтвердил право регионов штрафовать автомобилистов за парковку в зоне зеленых насаждений. Пострадал ли при этом газон, значения не имеет.

С жалобой на превышение полномочий, которое позволила себе администрация российской столицы, обратилась москвичка Ольга Огиевская. В соответствии со статьей 8.25 Закона города Москвы "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" в феврале 2018 года ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Нарушение - размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями. По мнению Огиевской, ситуации с участием транспортных средств регулируют ПДД, то есть документ федерального уровня, и установление в данном случае ответственности на уровне региона - вне компетенции столичных властей.

И получается, что оштрафовали автоледи в нарушение конституционного принципа разделения властей и непротиворечивости между федеральными и региональными законодательными актами.

Изучив материалы дела, судьи КС не приняли жалобу Огиевской, так как не нашли в оспоренной норме ни противоречия, ни возможностей неоднозначного толкования. "Тот факт, что правонарушение совершается с использованием транспортного средства, не может, вопреки мнению заявительницы, автоматически рассматриваться как означающий, что объектом правонарушения являются отношения, складывающиеся в рамках дорожного движения", - указал КС.

Суд также напомнил, что согласно положениям ФЗ "Об общих принципах организации МСУ в РФ" утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, а также осуществление контроля за их соблюдением и организация благоустройства территории, установленные указанными правилами, возложены на органы местного самоуправления.

Кроме того, в ряде статей КоАП РФ прямо указано, что субъекты РФ вправе устанавливать своими законами административную ответственность за правонарушения в области благоустройства территории, в том числе совершенные с использованием транспортных средств. Следовательно, указал КС, оспоренная статья не может рассматриваться как принятая законодателем города Москвы вне пределов его компетенции, а значит, и как нарушающая конституционные права заявительницы в указанном в ее жалобе аспекте.

В КС также отметили, что при наказании за парковку на газонах не имеет значения, какой ущерб нанесли траве и клумбам колеса автомобиля. Штраф полагается за само деяние.