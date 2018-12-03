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03.12.2018 19:06
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Либерализация тарифов по ОСАГО: первый этап перехода к справедливому тарифу

3 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Владимировича Уфимцева на тему: "Первый этап либерализации тарифов по ОСАГО: чего ждать автовладельцам".

30 декабря Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах на ОСАГО. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Минюст. Однако уже с сегодняшнего дня, по словам исполнительного директора РСА Е.Уфимцева, страховщики приступают к активной фазе прогнозирования изменения подходов по расчетам тарифов. Начинается первая фаза и первый этап перехода к справедливому тарифу.

Принятое указание является первым этапом реализации разработанных мер. Указание вводит более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС), которая предусматривает 58 ступеней градации вместо действующих четырех.

По итогам проведенных актуарных расчетов, для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше - 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста. Это позволит сделать цену полиса более индивидуальной. По этой матрице 80 процентов водителей - это те, у которых будет снижение по коэффициенту. Добросовестные водители выигрывают. Водители молодые, которые относятся к рисковым группам, те, конечно, проиграют. Но их меньше 20 процентов.

Кроме того, указание предусматривает реформу коэффициента бонус-малус (КБМ). Коэффициент бонус-малус будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система коэффициента бонус-малус (КБМ) закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

Конечно, предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но, тем не менее, они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой.

РСА поддерживает курс Банка России на либерализацию тарифов по ОСАГО. В результате тарифы на обязательную "автогражданку" станут справедливыми для автовладельцев и выиграют все - безаварийные водители станут меньше платить, а автовладельцы с аварийным стилем вождения получат мощный экономический стимул для того, чтобы его менять.

Как считает Е.Уфимцев, основной вектор страхования этих изменений направлен в сторону добросовестного автовладельца. Задача страховщиков: чтобы меньше людей гибло на дорогах, чтобы меньше было ДТП.

Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях
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