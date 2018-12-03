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03.12.2018 17:09
Рубрика: Экономика

Лоукостер "Победа" предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах

Текст: Татьяна Шадрина

Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.

Фото: depositphotos.com
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В августе перевозчик объявил, что введет плату за регистрацию в зарубежных аэропортах в 25 евро. Тогда в компании уверяли, что регистрация на сайте "Победы" на ее рейсы, которые вылетают из других стран, и регистрация в российских аэропортах останутся бесплатными.

Но теперь позиция изменилась. По уверению главы компании Андрея Калмыкова, если клиент регистрируется онлайн, компания все равно платит российскому аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется.

"И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета, - сказал Калмыков в интервью РБК. - Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок
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