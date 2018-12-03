Лукашенко обсудил с руководством СМ эффективность предприятий

"Согласованность и последовательность действий в работе правительства" президент Беларуси считает по-прежнему важнейшей составляющей в деятельности кабинета министров страны. Об этом он напомнил 3 декабря на совещании с руководством СМ. Встреча с правительством была посвящена повышению эффективности работы государственных предприятий и вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций, передает пресс-служба главы государства.

"Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил Лукашенко.

Стратегические вопросы развития экономики РБ и проблемные вопросы, как уже сообщал "СОЮЗ", обсуждались в широком составе неделю назад. Однако постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", - пояснил президент содержание очередной встречи.

Он вынес на обсуждение и вопрос об очередных запросах государственной поддержки на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК. Выразив сожаление, что правительство "намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год", президент напомнил собравшимся, что еще в мае текущего года был установлен порядок для решения аналогичных проблем.

"Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить", - сказал глава государства. И пояснил, что самым главным при решении вопроса о выделении подобной поддержки он считает наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться соответствующими ресурсами.

От каждого докладчика президент потребовал не просто проинформировать по своему вопросу, а, прежде всего, предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение. Он, в частности, выразил сомнение в эффективности инициативы о закреплении высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах, с которой к нему обратился Сергей Румас.

Премьер, опираясь на личный опыт, доказывал, что если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства. "У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий", - резонно заметил Лукашенко и добавил, что сомневается в том, что "те, кто будут закреплены за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя". "Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники, это люди, которые будут участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение", - предложил президент.

Глава государства поставил конкретные вопросы по работе ряда предприятий. В их числе он назвал и дрожжевой комбинат в Слуцком районе. С одной стороны, кабинет СМ внес проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, у президента после изучения документов возникло сомнение: не кроется ли за этим попытка уйти от решения проблемы. "У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Как с такими показателями можно вообще работать?" - задал вопрос белорусский руководитель.

Он также коснулся и перспектив ОАО "Сукно", решение проблем которого правительство "видит в том, чтобы выделить им из бюджета 92 млн евро". "Единственный ли это путь для того, чтобы восстановить работу предприятия?" - задал уточняющий вопрос Лукашенко.

Еще одной актуальной темой, вынесенной на совещание, стала оплата труда работников бюджетных организаций. "Правительство предлагает достаточно серьезные новшества: повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких работников в стране 850 тысяч. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил президент.

Обсуждался на встрече и проект указа "О государственном социальном страховании". Лукашенко пришлось еще один раз обратить внимание правительства на тот факт, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы. Ведь "за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в девять раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", - подчеркнул президент.