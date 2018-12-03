У России огромный потенциал для продвижения регионами собственных узнаваемых брендов, которые помогут развитию производств на местах. Но для того чтобы регистрация наименований стала проще, а процесс использования - прозрачнее, необходима национальная стратегия в сфере защиты интеллектуальной собственности и нормативная база. К такому выводу пришли участники заседания профильного совета при верхней палате российского парламента.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала каждому сенатору поручение в течение года зарегистрировать хотя бы один местный бренд в своем регионе. Первые результаты уже есть. Например, на Нижней Волге появились "астраханская вобла" и "астраханский верблюд". "Оказывается, у нас в России есть уникальные верблюды, а мы и не знаем", - отметила глава Совфеда. Она похвалила коллег из Северной Осетии за регистрацию воды "Нижний Кармадон", белгородцев за "Старооскольскую глиняную игрушку" и сенаторов от Башкирии за регистрацию народного музыкального инструмента курая.

Справились, правда, не все представители регионов. Вице-спикер Ильяс Умаханов попросил отсрочки исполнения поручения на год, чтобы и другие регионы успели его выполнить. Но в этом было отказано - Валентина Матвиенко заявила, что выступит в роли "злого следователя" и потребует отчета в ранее установленный срок. Впрочем, она признала, проблема тут не только в наличии или отсутствии пробивных качеств у того или иного сенатора. Есть непонимание сути процесса, есть пробелы в законодательстве, которые необходимо восполнить.

Астраханская вобла и верблюд стали региональными брендами

В июле этого года группа сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и в соавторстве с председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внесла в нижнюю палату поправки в Гражданский кодекс. Этим документом вводится новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание". Сейчас активно используется такое средство индивидуализации товара, как "наименование места происхождения товара" (НМПТ), предполагающее жесткую привязку товара к месту производства.

Как пояснил глава Роспатента Григорий Ивлиев, разница в этих понятиях следующая: "НМПТ - значит, все должно быть произведено в одном регионе, "географическое указание" - один из этапов производства должен быть в том регионе, в котором защищается это указание. По его словам, сейчас в России зарегистрировано 142 российских региональных бренда (НМПТ) в 55 регионах. "В будущем, конечно, важнейшим элементом будут географические указания", - считает он.

Законопроект о географических указаниях был принят Госдумой в первом чтении "под занавес" весенней сессии и "завис". Процесс его принятия надо сдвинуть с мертвой точки, и как можно скорее, уверена спикер СФ. Тем более что три года назад был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, который дает возможность осуществлять международную регистрацию географических указаний. "Считаю, что и нашей стране надо будет присоединиться к этому акту", - заявила Матвиенко.

При этом, подчеркнула глава Совфеда, более мягкие требования защиты географического указания не должны создавать питательную среду для контрафакта. "Я полагаю, что раз географическое указание дано, то "Архыз" должен разливаться из скважины в Архызе (...). Есть географическое указание, хочет бизнес производить и разливать эту воду - welcome в Карачаево-Черкесию, тогда это будет работать. А иначе это будет очередная дуриловка", - полагает спикер.

Она также поддержала предложение первого зампреда Комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой о разработке на федеральном уровне стратегии развития интеллектуальной собственности. Тогда в субъектах РФ автоматически появится план ее реализации, подчеркнула Гумерова, и отпадет необходимость в многочисленных изменениях регионального законодательства. "Бьемся уже три года, не можем добиться. Давайте сделаем эту стратегию, - заявила Матвиенко. - Тогда это создаст реальную перспективу и систему работы".