В новогодние праздники туристический поток на отечественных курортах и исторических местах может превысить 7,7 миллиона человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал туристическую и транспортную отрасль быть готовыми к этому.

Новый год и зимние каникулы стали поводом для обсуждения внутреннего туризма на совещании у председателя правительства со своими заместителями. В этом году основные показатели отрасли продемонстрировали рост. "Внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25 процентов, - подчеркнул Медведев. - Это говорит о том, что значительное число наших соотечественников предпочитают отдыхать в нашей стране".

Так, на курорты Краснодарского края съездили более 15,5 миллиона человек; 6,3 миллиона выбрали местом отдыха Крым, куда турпоток вырос с открытием моста через Керченский пролив. Вице-премьер Ольга Голодец уточнила, что по нему уже проехали 3,3 миллиона автомобилей. В целом число туристов внутри России в этом году может превысить 60 миллионов человек, подчеркнула зампред правительства.

В целом число туристов внутри России в этом году может превысить 60 миллионов человек

Развитию внутреннего и въездного туризма правительство уделило особое внимание, утвердив в мае федеральную целевую программу, рассчитанную до 2025 года. По словам Голодец, средства, которые по ней реализуются, одни из самых эффективных: рубль вложений по отдельным проектам приносит до шести рублей частных инвестиций.

С туристического ажиотажа в России начинается каждый год. В продолжительные зимние праздники люди стараются выехать как за границу, так и непосредственно по стране. Привлекательных туристических мест в России становится все больше, расширяется их инфраструктура, заявил вице-премьер. К началу зимних каникул для детей и их родителей готовят большое число исторических экскурсий, в том числе по отреставрированным историческим памятникам. "Такие объекты в Псковской, Новгородской, Тверской, Ивановской областях также готовы сейчас к посещению туристов во время школьных каникул", - заверила Ольга Голодец.

- Во время школьных каникул мы ожидаем, что число туристов на российских курортах превысит 7 миллионов 700 тысяч человек, - озвучила она ожидания. - Это наш исторический рекорд, с одной стороны, но с другой стороны мы к нему уже подготовлены.

Премьер призвал внимательнее отнестись к транспортной составляющей: "Напряжение растет из-за нагрузки на транспортное сообщение, и нужно, чтобы все компании, включая авиационные, были к этому готовы".

На совещании присутствовал и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, который в выходные в Аргентине принимал участие в работе саммита "Большой двадцатки". Глава правительства попросил рассказать о дискуссии. Общее впечатление, отметил Силуанов, что темпы роста мировой экономики снижаются, что связано со снижением инвестиционной активности, которое провоцирует протекционизм в торговле. "Буквально все страны призывали снизить, отменить те ограничения, те протекционистские решения, которые, к сожалению, в последнее время были приняты", - рассказал Силуанов. Все эти ограничения в мировой торговле, согласился Медведев, не обходят стороной экономику России и Евразийского экономического союза. "Мы недавно встречались, обсуждали, как нам совместно проводить дальнейшие действия по интеграции в этом направлении. Посмотрим, в том числе, как будет работать декларация, которую вырабатывает "двадцатка" как крупнейший форум экономик мира", - сказал он.

Между тем

Уточнения в национальные проекты необходимо завершить до 1 января 2019 года, распорядился Дмитрий Медведев. После актуализации в паспортах нацпроектов, подчеркнул он на заседании президиума совета по стратегическому развитию, должен быть более четко отражен вклад каждого из них в достижение целей развития, а также обозначено, какие мероприятия получат приоритетное финансирование, и где будут концентрироваться ресурсы.

Например, в рамках нацпроекта по повышению производительности труда и поддержки занятости необходимо добиться роста производительности труда на уровне не менее 5 процентов в год. "Задача стоит в том, чтобы добиться роста производительности труда темпами не ниже пяти процентов в год. Это нужно, чтобы наша страна вошла в число крупнейших экономик мира. Пока в этой сфере мы существенно отстаем от ведущих стран. Это, скажем так, наше слабое место", - заметил Дмитрий Медведев. Для реализации этих целей правительство намерено в том числе существенно повысить эффективность деятельности центров занятости. "Будут запущены программы по переобучению сотрудников, повышению их квалификации", - заявил премьер-министр.

В свою очередь, нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства должен повысить число занятых в секторе до 25 миллионов человек. На достижение этого результата направлены пять федеральных проектов. В частности, кабмин намерен поддерживать процесс легализации бизнеса и доходов, работающих сейчас в теневом секторе, а это, по разным оценкам, от 14 до 16 миллионов человек. "И только легализация такого рода работников способна увеличить число индивидуальных предпринимателей на пару миллионов человек", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Также планируется расширить доступ малого и среднего бизнеса к различным сервисам: информационным, образовательным и сбытовым, включая портал "Бизнес-навигатор".