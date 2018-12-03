Медведев: Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25%

В новогодние праздники туристический поток на отечественных курортах и в исторических местах может превысить 7,7 миллиона человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал туристическую и транспортную отрасль быть готовыми к этому.

Приближающийся Новый год и зимние каникулы стали поводом для обсуждения внутреннего туризма на традиционном совещании у председателя правительства со своими заместителями. В этом году основные показатели отрасли продемонстрировали рост. "Внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25 процентов, - подчеркнул Медведев. - Это говорит о том, что значительное число наших соотечественников предпочитают отдыхать в нашей стране".

Так, на курорты Краснодарского края съездили более 15,5 миллиона человек. 6,3 миллиона выбрали местом отдыха Крым, куда турпоток вырос с открытием моста через Керченский пролив. Вице-премьер Ольга Голодец уточнила, что по нему уже проехали 3,3 миллиона автомобилей. В целом число туристов внутри России в этом году может превысить 60 миллионов человек, подчеркнула зампред правительства.

Развитию внутреннего и въездного туризма правительство уделило особое внимание, утвердив в мае федеральную целевую программу, рассчитанную до 2025 года. По словам Голодец, средства, которые по ней реализуются, одни из самых эффективных: рубль вложений по отдельным проектам приносит до шести рублей частных инвестиций.

С туристического ажиотажа в России начинается каждый год. В продолжительные зимние праздники люди стараются выехать как за границу, так и непосредственно по стране. Привлекательных туристических мест в России становится все больше, расширяется их инфраструктура, заявил вице-премьер. К началу зимних каникул для детей и их родителей готовят большое число исторических экскурсий, в том числе по отреставрированным историческим памятникам. "Такие объекты в Псковской, Новгородской, Тверской, Ивановской областях также готовы сейчас к посещению туристов во время школьных каникул", - заверила Ольга Голодец.

- Во время школьных каникул мы ожидаем, что число туристов на российских курортах превысит 7 миллионов 700 тысяч человек, - озвучила она ожидания. - Это наш исторический рекорд, с одной стороны, но с другой стороны мы к нему уже подготовлены.

Дмитрий Медведев призвал внимательнее отнестись к транспортной составляющей. "Напряжение растет из-за нагрузки на транспортное сообщение, и нужно, чтобы все компании, включая авиационные, были к этому готовы", - указал он.