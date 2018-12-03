МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты

Официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми не стал комментировать утверждения США, что в Иране прошли испытания баллистической ракеты средней дальности.

На традиционном брифинге для журналистов у дипломата поинтересовались, проводились ли в последние дни в Иране ракетные испытания.

"Этот вопрос лучше задать представителям оборонного ведомства Ирана. Я не располагаю информацией по данному вопросу", - сказал Касеми.

Иранский дипломат указал, что не стоит верить всем утверждениям об Иране, исходящих от США и Израиля, так как часто они не имеют под собой оснований.

Касеми подчеркнул, что ракетная программа ИРИ носит исключительно оборонительный характер, она не подлежит обсуждению с другими странами и не противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН 2231 от 2015 года. При этом он не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Представитель вооруженных сил ИРИ бригадный генерал Абольфазль Шекарчи в ответ заявил, что Иран продолжит испытания в рамках национальной ракетной программы и не намерен спрашивать на это разрешение у других государств. Франция и Германия поспешили осудить Тегеран за ракетные испытания, которые, по их мнению, оказывают дестабилизирующее действие в регионе.