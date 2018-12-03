Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации семейного насилия

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за принятие закона о противодействии насилию в семье. Она считает закон о декриминализации насилия в семье ошибкой. Об этом Татьяна Москалькова рассказала на открытом уроке "Права человека", сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что декриминализация - ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье", - заявила омбудсмен.

По ее мнению, сегодня очень нужен закон о противодействии насилию в семье. Москалькова отметила, что она "сторонник ратификации стамбульской конвенции, которая оставила систему защиты членов семьи". По ее мнению, "человек совершенно не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления".

Закон о декриминализации побоев в семье был подписан год назад. За первичное совершение побоев в семье предусмотрен штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.