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03.12.2018 18:45
Рубрика: Экономика

Московская биржа начала торги японской иеной

Текст: Роман Маркелов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Московская биржа объявила в понедельник о расширении линейки торгуемых валютных пар. В частности, 3 декабря начались торги парой "японская иена - российский рубль", говорится в сообщении Мосбиржи.

Фото: depositphotos.com
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Также с понедельника начались торги парами "доллар США - швейцарский франк", "доллар США - китайский юань", "доллар США -казахстанский тенге" и "доллар США - турецкая лира". В Московской бирже подчеркнули, что увеличение количества торгуемых пар предоставит участникам дополнительные возможности по диверсификации валютных операций, а также поспособствует увеличению ликвидности биржевого валютного рынка.

В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока, обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией, уточняется в сообщении.

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