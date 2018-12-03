Московская биржа начала торги японской иеной

Московская биржа объявила в понедельник о расширении линейки торгуемых валютных пар. В частности, 3 декабря начались торги парой "японская иена - российский рубль", говорится в сообщении Мосбиржи.

Также с понедельника начались торги парами "доллар США - швейцарский франк", "доллар США - китайский юань", "доллар США -казахстанский тенге" и "доллар США - турецкая лира". В Московской бирже подчеркнули, что увеличение количества торгуемых пар предоставит участникам дополнительные возможности по диверсификации валютных операций, а также поспособствует увеличению ликвидности биржевого валютного рынка.

В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока, обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией, уточняется в сообщении.