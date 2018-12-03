Московский "Спартак" одержал вторую победу подряд в чемпионате при Олеге Коно­нове. Обыграв в дерби "Локомотив" (2:1), "красно-белые" поднялись на четвертую строчку.

Очевидно, что в промежуточном успехе спартаковцев львиная доля принадлежит Кононову. Несмотря на все страсти вокруг команды и отдельных ее футболистов, в частности Дениса Глушакова, тренер остается спокойным. И принимает только те решения, которые кажутся ему верными.

Одним из лидеров "Спартака" в этих двух матчах стал Софьян Ханни. Алжирец, по большей части проводивший время на скамейке запасных при Массимо Каррере, сейчас определяет чуть ли не всю игру москвичей в атаке. Он забил "Крыльям", а с "Локомотивом" отметился двумя результативными передачами.

- Я ничего особенного с ним не делал. Это сам Софьян правильно выполняет установку на поле и много работает, - признался Кононов. - Требования для футболистов на этой позиции ему подходят. Я уже говорил об этом. Конечно, с "Рапидом" Ханни выглядел неважно. Как и вся команда. Но сегодняшний матч и против "Крыльев" он отыграл хорошо. Хотелось бы, чтобы у него появилась стабильность.

Чего точно не хватает всему "Спартаку", а не только Ханни - это именно стабильности. Понимает это и Кононов. На вопрос о том, почему его команда во втором матче подряд пропускает в концовке, Олег Георгиевич дал развернутый ответ.

- Сегодня было настоящее дерби, где никто не хотел уступать. Содержание игры, возможно, оставляет желать лучшего, но сама победа важна. С "Локомотивом" надо было терпеть. Эти три очка значат для меня больше, чем успех при владении территорией и ощутимом преимуществе, - отметил Кононов. - Что касается голов в концовке, то у меня сейчас мало времени на обработку всех тактических ошибок и на их исправление. Да и вообще мы пока играем лишь на 20 процентов от того, как мне хотелось бы.

Олег Кононов: Да, "Спартак" победил, но содержание игры оставляет желать лучшего. Пока мы показываем лишь 20 процентов того, на что способны

Безусловно, большое внимание приковано к Денису Глушакову. Капитан "Спартака" открыл счет в матче с "Локомотив", забив первый мяч в уходящем году. Другой вопрос, что болельщики "красно-белых" по-прежнему освистывают полузащитника. Хотя в последнее время появились и такие фанаты, которые поддерживают Дениса. Одним из них является, в частности, болельщик, выбежавший на поле в игре с "Локомотивом". Он потом сам признался, что хотел пожать руку футболисту.

Что касается "Локомотива", то в этом сезоне команду лихорадит. Всего за какую-то неделю "красно-зеленые" сначала неожиданно проиграли дома "Уралу", затем в эффектном стиле победили дома у "Галатасарая" в Лиге чемпионов, а теперь не совладали со "Спартаком". Причем что обидно для "железнодорожников" - в дерби они могли рассчитывать на большее. Но проведя более 20 минут в большинстве после удаления Николая Рассказова, "Локомотив" забил лишь один мяч. А Федор Смолов промахнулся с пенальти.

Добавим, что заключительный матч 16-го тура Премьер-лиги состоялся в Туле, где "Арсенал" принимал "Зенит". Результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.