МВД РФ объявило "миграционную амнистию" для нелегалов из Молдовы

Граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания на территории России, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года уехать обратно на родину без привлечения к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что тем, кто воспользуется "миграционной амнистией", будет позволено снова въехать в Россию, то есть для них никаких решений о запрете въезда на территорию нашей страны не предусмотрено.

Кроме того, в отношении этих граждан с 25 февраля следующего года начнется работа над пересмотром в сторону отмены или смягчения принятых ранее ограничительных мер.

Отметим, ранее о таком решении попросил президент республики Игорь Додон, сообщает ТАСС.