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На картах Google нашли запрещенные знаки

03.12.2018,  
18:32
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Пользователи карт Google по всему миру массово жалуются на появление значков свастики, которые стали появляться в описаниях объектов.

Запрещенные значки появляются, если нажать на изображение гостиницы или какой-то местной достопримечательности в мобильном приложении Google Maps. Загадочный сбой затрагивает карты самых разных стран - Великобритании, США и других.

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Представители Google в разговоре с изданием HuffPost, что речь идет не о запрещенном знаке, а о распространенном среди буддистов символе.

В компании также признали, что в ряде мест такие значки использовались некорректно. Сейчас ведется работа над тем, чтобы вернуть отелям и достопримечательностям более подходящие изображения.

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