На картах Google нашли запрещенные знаки

Пользователи карт Google по всему миру массово жалуются на появление значков свастики, которые стали появляться в описаниях объектов.

Запрещенные значки появляются, если нажать на изображение гостиницы или какой-то местной достопримечательности в мобильном приложении Google Maps. Загадочный сбой затрагивает карты самых разных стран - Великобритании, США и других.

Представители Google в разговоре с изданием HuffPost, что речь идет не о запрещенном знаке, а о распространенном среди буддистов символе.

В компании также признали, что в ряде мест такие значки использовались некорректно. Сейчас ведется работа над тем, чтобы вернуть отелям и достопримечательностям более подходящие изображения.