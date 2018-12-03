Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 23 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52, ст. 5037; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037; 2014, N 14, ст. 1544; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6657; 2016, N 7, ст. 920; N 18, ст. 2506; N 27, ст. 4173, 4176, 4177; N 49, ст. 6844) следующие изменения:

1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций;";

2) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

"51) представлять в налоговый орган по месту нахождения организации, у которой отсутствует обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляющую государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация в соответствии с указанным Федеральным законом не обязана вести бухгалтерский учет, или является религиозной организацией, или является организацией, представляющей в Центральный банк Российской Федерации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.

Центральный банк Российской Федерации представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Центрального банка Российской Федерации в составе годового баланса и отчета о финансовых результатах не позднее 15 мая года, следующего за отчетным годом;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин