НАТО усилила свое присутствие в Черном море в 2018 году

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в 2018 году. Об этом проинформировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его данным, в течение этого года корабли военного блока находились в акватории Черного моря 120 дней (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Кроме того, альянс расширил воздушное патрулирование этой зоны, сообщил Столтенберг, так и не ответив на вопрос журналистов о возможности захода кораблей НАТО в Азовское море по просьбе Киева.

Однако генсек заверил, что альянсу необходим политический диалог с Россией, даже если отношения сторон не улучшатся в обозримом будущем. "Он нужен, чтобы избежать опасных инцидентов, иначе ситуация может выйти из-под контроля и стать очень опасной", - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что ситуация с ДРСМД станет одной из тем обсуждения на заседании глав МИД стран НАТО, которая пройдет 4-5 декабря. И хотя это США намерены выйти из этого соглашения, он почему-то считает действия России угрозой договору.

Что касается ситуации в Афганистане, то Столтенберг считает, что там остаются серьезные вызовы для альянса. "За последние месяцы союзники понесли потери, как и афганские военнослужащие и гражданское население. Мы должны продолжать принимать необходимые меры для того, чтобы эта страна никогда снова не стала прибежищем для международных террористов. Если мы уйдем, нам придется заплатить более значительную цену, чем, если мы останемся", - заявил генсек НАТО.