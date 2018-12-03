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03.12.2018 18:46
Рубрика: Власть

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Нотариусы подключатся к программе социального юриста
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Нотариат подключится к программе Фонда социального страхования "Цифровой социальный юрист". Об этом сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новые проекты недавно обсуждались в ходе научной конференции, проведенной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Советник президента Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию с органами госвласти Елена Джуринская отметила, что активное использование электронных технологий, разработка на их базе современных публичных сервисов и новых нотариальных услуг - один из приоритетов в работе российского нотариата.

Фото: Никита Митюнин
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В свою очередь, Фонд социального страхования разрабатывает систему "Цифровой социальный юрист" и "Цифровой навигатор". Планируется, что приложение "социальный навигатор", в частности, упростит процесс получения социальных услуг и приобретение необходимых товаров для людей с ограниченными возможностями.

"Дополнительный сервис - "Цифровой социальный юрист" будет завязан на "Социальный навигатор", - рассказал недавно ТАСС первый заместитель председателя ФСС Евгений Писаревский. - Например, если техническое средство не предоставлено инвалиду - трость, коляска, то посредством нажатия клавиши на приложении "тревожной кнопки" он информирует об этом фонд, и фонд начинает в автоматическом либо полуавтоматическом режиме генерирование претензий поставщику услуг. Предъявляется претензия, если не устраняются замечания, предъявляется иск в суд и наказывается сотрудник фонда соцстрахования, который не проконтролировал данную ситуацию".

Как объяснила в ходе конференции заведующая отделом социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Наталья Путило, сегодня новейшие изменения законодательства учитывают возможность использования современных технологий. Это значит, что скоро практически все нужные услуги можно будет получить не выходя из дома.

В специальном приложении будет, например, "тревожная кнопка", инвалид сможет направить жалобу, если ему не выдали что-то из положенного социального набора. Чиновники разберутся с поставщиками услуг

"Мы солидарны с нашими коллегами из Фонда соцстрахования и считаем, что именно цифровые инструменты могут открыть качественно новые пути решения социально значимых проблем, - сказала советник президента ФНП Елена Джуринская. - Напомним, что российский нотариат вот уже более четырех лет в инициативном порядке развивает и применяет в своей работе передовые информационные технологии".

Сейчас прорабатывается подключение нотариусов к сервису "Цифровой социальный юрист", а также совместная работа Федеральной нотариальной палаты и Фонда социального страхования над электронным калькулятором для вычисления пособий и иных социальных выплат.

"ФНП готова к активному сотрудничеству с Фондом соцстраха в следующем году и уверена, что передовой опыт нотариата поможет развить современные и востребованные населением электронные сервисы, в том числе в социальной сфере", сказала Елена Джуринская.

Власть Право Юрконсультация Реформа нотариата
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