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03.12.2018 20:25
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

Объемы жилищного строительства в 2018 году снизятся

Текст: Ирина Жандарова
Объем ввода жилья в 2018 году составит порядка 77,5 миллиона квадратных метров, свидетельствуют расчеты Единого реестра застройщиков. Индустриального жилья будет построено около 43,5 миллиона квадратных метров, индивидуального - около 34 миллионов квадратных метров.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По данным Росстата, по итогам десяти месяцев 2018 года в топ 10 регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками вошли: Московская область и Москва, Краснодарский край, Ленинградская область и Санкт Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Самарская область и Новосибирская область.

Наилучшую динамику объема ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к тому же периоду прошлого года продемонстрировала Москва. В столице жилья было построено за 10 месяцев этого года на 23,9 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Худшие показатели у Санкт Петербурга, где объемы строительства снизились на 36,1 процента.

По итогам 2017 года ввод жилья составил 78,6 миллиона квадратных метров. В 2016 году было построено 80,2 миллиона квадратных метров жилья. Рекордным по объемам строительства стал 2015 год, когда было построено 83,8 миллиона квадратных метров жилья. В среднем стране накопить на квартиру российская семья может за 5,2 года. Быстрее всего сделать это удается в Магаданской области, на это потребуется всего 2,6 года. В Ямало-Ненецком автономном округе - 2,7 года.

Дольше всего копить придется жителям Приморского края - 9 лет и Нижегородской области - 8,1 года. Показатели по стране очень разнятся. Так, в Москве копить на квартиру придется 7,9 года, в Санкт-Петербурге 6,6 года, во Владимирской области 6 лет, в Ярославской - 5,6 года, в Смоленской и Архангельской области - 5 лет, в Челябинской области и Красноярском крае - 4,3 года, в Камчатском крае - 4 года.

Срок накопления зависит от соотношения стоимости квадратного метра жилья и заработной платы жителей. Например, в Уральском федеральном округе средняя заработная плата граждан выше, чем стоимость метра недвижимости: 51 726 рублей против 49 316 рублей. В Южном федеральном округе все наоборот, люди получают в месяц меньше, чем стоит квадратный метр жилья: средний заработок равняется 33 168 рублям, а цена квадратного метра 50 891 рубль.

Если семья на период накопления снимает квартиру, то срок увеличивается в среднем по стране до 9,2 года. При этом из-за достаточно низкого уровня зарплат и высокой стоимости аренды жилья в регионе дольше всего копить, снимая квартиру, придется жителям Чеченской Республики (32,1 года) и Республики Дагестан (21,2 года). Быстрее всего накопят на собственное жилье, даже арендуя недвижимость, жители Магаданской области (3,8 года), Ямало-Ненецкого (4,3 года) и Ханты-Мансийского автономных округов (5 лет).

Экономика Недвижимость
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