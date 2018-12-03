Общественная палата будет бороться с бюрократией и хамством чиновников

Общественная палата будет работать с общественными организациями, которые боятся взаимодействовать с властью из-за бюрократии. Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев также призвал "давить на бюрократию" для реализации национальных проектов.

В понедельник началось двухдневное пленарное заседание Общественной палаты, на котором представляется проект ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в России. В этом году в документе уделяется особое внимание реализации национальных проектов. Финальная версия доклада с учетом предложений участников пленарного заседания будет доработана до конца года и направлена президенту РФ, в обе палаты Федерального собрания, профильные министерства и ведомства.

Выступая на заседании Валерий Фадеев заявил, что Общественная палата должна сконцентрироваться на работе с волонтерскими организациями, которые не желают взаимодействовать с органами власти из-за бюрократии. "Целый ряд волонтерских организаций не то чтобы претензии к власти имеют, а не очень хотят иметь дело с властью", - сказал он. Он рассказал о форуме в Ханты-Мансийске, где представители волонтерских организаций говорили, что не хотят взаимодействовать с институтами власти, "потому что это себе дороже, потому что сложно взаимодействовать с бюрократией". "И мы их ни в коем случае не должны отодвигать за поле нашего интереса. Может быть, самое главное, что мы должны сделать в ближайшее время, - с этими организациями работать. Не с теми, кто ходит в красивых майках, с ними все в порядке, огромное им спасибо, а с теми, кто не очень-то смотрит в сторону государства и в нашу сторону", - призвал Фадеев.

Позже уже в разговоре с журналистами он снова вернулся к теме бюрократии. Фадеев сообщил, что в 2019 году ОП РФ сосредоточится на контроле за реализацией национальных проектов. По его словам, для этого общественники намерены "давить на бюрократию" и участвовать в разработке планов выполнения задач, поставленных президентом. "Главная задача - это попробовать изменить атмосферу, которая сейчас складывается вокруг национальных проектов. Слишком много пессимизма у части российской бюрократии", - сказал Фадеев. Он обратил внимание, что Владимир Путин поставил задачу добиться экономического роста выше среднемирового, порядка 4% в год, но в официальных выступлениях чиновников и разговорах экономистов эта цифра не называется. "Наша задача, общественных институтов, - контролировать планы по достижению этих целей (заявленных президентом в майском указе - "РГ”) и участвовать в их создании, если бюрократия сама не в состоянии составить такие планы. Давить на бюрократию и предлагать решения, чтобы цели были непременно достигнуты", - заявил Фадеев.

В представленном ежегодном докладе ОП РФ также говорится, что общественные инициативы должны учитываться при реализации нацпроектов .

"Необходим творческий поиск новых нестандартных решений, выдвижение гражданских инициатив, позволяющих реализовать амбиционные задачи национальных проектов. Только гражданское общество может подтолкнуть бюрократию к тем решениям, которые будут учитывать интересы людей на местах, а потом осуществить общественный контроль реализации принятых решений", - указывается в документе.

В докладе также обращается внимание на то, что в обществе за последнее время изменилось отношение к "чиновному хамству", уровень терпимости к этому снизился. "Череда скандалов последнего времени, подобных оскорбительным заявлениям чиновников, за которыми все чаще следуют отставки, показывают, что в обществе произошли важные изменения: стандарты "терпимости" к несправедливости и чиновному хамству стали заметно ниже", - замечают авторы документа. По их мнению, важной предпосылкой такого изменения стала консолидация россиян и патриотический подъем после воссоединения Крыма с Россией.

В связи с этим общественная экспертиза "призвана стать необходимой составной частью оценки регулирующего воздействия нормативных актов, практики действия властей всех уровней" , считают в Общественной палате.