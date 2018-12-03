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03.12.2018 20:24
Рубрика: Спорт

Задание на год

Россияне узнали календарь отборочного турнира
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей национальной сборной на 2019 год. Команда Станислава Черчесова проведет десять матчей в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Напомним, что по результатам жеребьевки, прошедшей в воскресенье в ирландском Дублине, российские футболисты попали в группу I. Их соперниками стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Чтобы попасть в финальную часть турнира, нужно занять в группе место не ниже второго. После того, как составы отборочных группы были сформированы, делегации отправились верстать расписание. Этот процесс, пожалуй, не менее важен, чем собственно жеребьевка. Ведь надо уметь договориться с будущими соперниками так, чтобы получить сбалансированный календарь. Кажется, делегации РФС это вполне удалось. Самый тяжелый выезд стоит в списке первым - уже 21 марта российскую сборную ждут в гостях бельгийцы. Дальше - довольно утомительное путешествие в Казахстан. 24 марта в этой стране может быть еще очень холодно, но в Астане есть арена с полностью раздвижной крышей.

В июне, когда в чемпионате страны будет перерыв и игроки едва ли будут в оптимальных кондициях, их ждут два домашних матча с не самыми статусными соперниками - опять-таки хорошее решение. Важно, что удалось избежать поездки на Кипр летом, когда там очень жарко. Остров-курорт встретит россиян в середине октября. Ну и, наконец, еще одно тяжелое испытание в виде лидера рейтинга ФИФА Бельгии запланировано в концовке цикла. Хорошо, что с фаворитами в ответственный момент наши футболисты сыграют на своем поле. Отметим, что стадионы, на которых сыграет сборная России свои домашние матчи, пока не объявлены.

Календарь матчей сборной России

21 марта, четверг

20.45* Бельгия - Россия

24 марта, воскресенье

15.00 Казахстан - Россия

8 июня, суббота

18.00 Россия - Сан-Марино

11 июня, вторник

20.45 Россия - Кипр

6 сентября, пятница

Фото: РИА Новости
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20.45 Шотландия - Россия

9 сентября, понедельник

20.45 Россия - Казахстан

10 октября, четверг

20.45 Россия - Шотландия

13 октября, воскресенье

18.00 Кипр - Россия

16 ноября, суббота

18.00 Россия - Бельгия

19 ноября, вторник

20.45 Сан-Марино - Россия

* - Везде указано центральноевропейское время

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