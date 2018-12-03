Патрик Бьюкенен: Втягивание США в конфликт у российских границ недопустимо

Патрик Бьюкенен, влиятельный американский политический стратег, который на протяжении более 20 лет при президентах США Никсоне и Картере был идеологом крайне правых в республиканской партии, а также старшим советником при трех американских президентах, опубликовал статью в журнале American Conservative.

Он объяснил истинные цели провокации Порошенко, устроенной в Керченском проливе, и предостерег Белый дом от втягивания в конфликт в непосредственной близости от российских границ.

Для начала Бьюкенен напомнил об уроках истории и пояснил читателям то, что Россия контролирует Азовское море, так же, как Турция - Черное, а украинские суда должны были непременно уведомить российские власти перед тем, как пройти через Керченский пролив в Азовское море, чтобы добраться до своего главного порта Мариуполь.

Авторитетный политик объясняет действия Киева провокацией, предпринятой Порошенко исключительно в своих внутренних интересах, и приводит слова члена "мозгового центра" Атлантического совета Максима Эристави: "Порошенко хочет начать свою предвыборную кампанию. Он играет на статусе главнокомандующего, летает (по стране) в военной форме, пытаясь показать, что все находится под контролем".

По мнению Бьюкенена, Порошенко, чьи военные корабли намеревались без подобного уведомления пройти через Керченский пролив, должен был осознавать риск, который он принимал, и то, что "Россия может сопротивляться".

"Каковы были истинные цели демарша Порошенко?", - задается вопросом автор. Как подчеркивает Бьюкенен, когда его рейтинг падает, украинский президент понимает, что, "если он не сделает что-то драматическое, его партия имеет мало шансов на выборах в следующем марте".

Он подверг критике заявления некоторых американских представителей политического бомонда, "оживившихся" после инцидента у Керчи и потребовавших усиления давления на Кремль. "Как и ожидалось, наши интервенционисты осудили российскую "агрессию" и потребовали от нас поддержать нашего украинского "союзника" и отправить военную помощь", - пишет Бьюкенен.

В частности, бывший идеолог республиканцев выразил сомнение в позиции другого члена Атлантического совета Адриана Каратницкого.

Последний призвал Белый дом построить базу военно-морских сил США на Черном море, отправить на Украину зенитные и противокорабельные ракеты, усилить санкции в отношении России, угрожать исключением Москвы из системы международных банковских операций SWIFT, и, наконец, оказать давление на Европу, чтобы аннулировать проекты строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Южный поток" в Европу.

По мнению Бьюкенена, втягивание в подобные конфликты в другой части Света, так же, как и "неподдельный интерес" Соединенных Штатов к вопросам, кто же владеет островками в Южно-Китайском море, и имеет ли Приднестровье право отделиться от Молдавии, для Вашингтона недопустимо и является ошибочным.

"Если Украина имела право уйти от России в 1991 году, почему бы не позволить Крыму, Донецку и Луганску уйти от Киева?", - заключает свою статью риторическим вопросом Патрик Бьюкенен.