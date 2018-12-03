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03.12.2018 08:22
Рубрика: В мире

Патрик Бьюкенен: Втягивание США в конфликт у российских границ недопустимо

Текст: Максим Макарычев
Патрик Бьюкенен, влиятельный американский политический стратег, который на протяжении более 20 лет при президентах США Никсоне и Картере был идеологом крайне правых в республиканской партии, а также старшим советником при трех американских президентах, опубликовал статью в журнале American Conservative.
Фото: AP Photo/John Gress Фото: AP Photo/John Gress
Фото: AP Photo/John Gress
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Он объяснил истинные цели провокации Порошенко, устроенной в Керченском проливе, и предостерег Белый дом от втягивания в конфликт в непосредственной близости от российских границ.

Для начала Бьюкенен напомнил об уроках истории и пояснил читателям то, что Россия контролирует Азовское море, так же, как Турция - Черное, а украинские суда должны были непременно уведомить российские власти перед тем, как пройти через Керченский пролив в Азовское море, чтобы добраться до своего главного порта Мариуполь.

Авторитетный политик объясняет действия Киева провокацией, предпринятой Порошенко исключительно в своих внутренних интересах, и приводит слова члена "мозгового центра" Атлантического совета Максима Эристави: "Порошенко хочет начать свою предвыборную кампанию. Он играет на статусе главнокомандующего, летает (по стране) в военной форме, пытаясь показать, что все находится под контролем".

Фото: REUTERS
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По мнению Бьюкенена, Порошенко, чьи военные корабли намеревались без подобного уведомления пройти через Керченский пролив, должен был осознавать риск, который он принимал, и то, что "Россия может сопротивляться".

"Каковы были истинные цели демарша Порошенко?", - задается вопросом автор. Как подчеркивает Бьюкенен, когда его рейтинг падает, украинский президент понимает, что, "если он не сделает что-то драматическое, его партия имеет мало шансов на выборах в следующем марте".

Он подверг критике заявления некоторых американских представителей политического бомонда, "оживившихся" после инцидента у Керчи и потребовавших усиления давления на Кремль. "Как и ожидалось, наши интервенционисты осудили российскую "агрессию" и потребовали от нас поддержать нашего украинского "союзника" и отправить военную помощь", - пишет Бьюкенен.

В частности, бывший идеолог республиканцев выразил сомнение в позиции другого члена Атлантического совета Адриана Каратницкого.

Фото: U.S.Air Force photo by Bobbi Zapka
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Последний призвал Белый дом построить базу военно-морских сил США на Черном море, отправить на Украину зенитные и противокорабельные ракеты, усилить санкции в отношении России, угрожать исключением Москвы из системы международных банковских операций SWIFT, и, наконец, оказать давление на Европу, чтобы аннулировать проекты строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Южный поток" в Европу.

По мнению Бьюкенена, втягивание в подобные конфликты в другой части Света, так же, как и "неподдельный интерес" Соединенных Штатов к вопросам, кто же владеет островками в Южно-Китайском море, и имеет ли Приднестровье право отделиться от Молдавии, для Вашингтона недопустимо и является ошибочным.

"Если Украина имела право уйти от России в 1991 году, почему бы не позволить Крыму, Донецку и Луганску уйти от Киева?", - заключает свою статью риторическим вопросом Патрик Бьюкенен.

В мире США В мире экс-СССР Украина Россия и США Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
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