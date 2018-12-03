Первый в мире смартфон с дыркой в экране представят 17 декабря

Компания Huawei на своей странице в китайской социальной сети Weibo опубликовала приглашение на специальное мероприятие, которое пройдет 17 декабря. На картинке изображен смартфон с намеком на отверстие в левой верхней части безрамочного дисплея.

Huawei’s Nova 4 with hole-punch display set to launch this month https://t.co/5Jjlu9CiI3 — Technology News (@Gander_News_c6) 3 декабря 2018 г.

По всей видимости, в вырезе расположится объектив камеры. Аппарат от Huawei получит название Nova4. Аналогичный смартфон, по слухам, готовится выпустить и Samsung.

Незадолго до официальной картинки известный инсайтер Вениамин Гескин опубликовал в своем блоге в Twitter концепт безрамочника от Huawei.

По неофициальным данным, Huawei Nova 4 получит топовый процессор Kirin 980, 6/128 Гб памяти. Вслед за ним могут быть представлены две похожие модели - Samsung Galaxy A8s и Lenovo Z5s.