Песков назвал абсурдом обвинения РФ в попытке захвата украинских городов

"Абсолютно абсурдным заявлением" назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что Россия якобы намеревается проделать наземный коридор и захватить Мариуполь и Бердянск.

"Это еще одна попытка провоцировать напряженность", - убежден представитель Кремля. "Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов", - спрогнозировал он.

"Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала", - напомнил пресс-секретарь президента. "Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России", - заключил он.

Комментируя слова министра инфраструктуры Украины о том, что Москва якобы препятствует проходу украинских судов из Азовского в Черное море, Песков сказал, что они не соответствуют действительности. "Существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации порта Керчь", - напомнил он. "Здесь никаких ограничений нет", - заверил представитель Кремля.

"Там идет достаточно интенсивная международная навигация, - продолжил пресс-секретарь президента. - Причем нужно оговориться, что бывают моменты, когда в интересах обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий принимается решение о приостановке судоходства". В пример он привел ситуацию, когда два дня назад был шквалистый ветер и сильное течение. Движение было приостановлено из-за большой опасности для судоходства.

"Погодные условия нормализовались и все было возобновлено", - напомнил Песков. "Это обычная мировая практика, ничего здесь экстраординарного нет", - заключил он.