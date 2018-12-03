Песков объяснил заминку с декларацией G20

В Кремле рассказали, как так получилось, что когда лидеры шли на финальное заседание саммита "двадцатки" в Аргентине, итоговая декларация еще даже не была согласована.

"Готовился этот документ сложно, гораздо сложнее, чем на предыдущих двадцатках: слишком большой объем противоречий между странами", - пояснил студентам МГИМО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Шерпам пришлось изрядно попотеть, и текст документа был согласован буквально в последние 30 минут", - сообщил Песков. У лидеров были разногласия по вопросам свободной торговли, протекционизма, миграции и экологии.

"Мировые институты существенно потеряли свою эффективность, - также заметил пресс-секретарь главы государства. - Сейчас ВТО на фоне того, что творят США, во многом перестала быть нужной, потому что эти правила не работают".

"Я был свидетелем многих "двадцаток", где как мантру повторяли слова о приверженности государств в том, чтобы противодействовать любым проявлениям протекционизма​​​. Сейчас мы видим, что Вашингтон политику протекционизма возвел в абсолют своей экономической политики", - сказал Песков. Рост экономики Штатов во многом объясняется "махровым протекционизмом", подчеркнул он. "Это дает рост Америке, но это ломает всю систему экономических отношений", - заключил представитель Кремля.